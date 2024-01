Assisi: Promesse non mantenute e cittadini penalizzati

Il Comune di Assisi, sotto l’Amministrazione Proietti, sembra aver dimenticato le sue promesse ai cittadini. Nonostante gli impegni presi, le condizioni delle strade di Via India e Via Sorignani rimangono invariate. Questo nonostante gli incontri congiunti tra le Amministrazioni di Bastia Umbra ed Assisi, avviati nel febbraio 2022 e fortemente voluti dal Sindaco Paola Lungarotti e dall’Assessore ai Lavori Pubblici Stefano Santoni. A scrivere sono i circoli territoriali di Fratelli d’Italia della città serafica e di Bastia.

Nonostante l’accordo raggiunto sui lavori da eseguire nelle due strade a confine, di proprietà degli Enti, non è stato ottenuto nulla di concreto. I solleciti all’Amministrazione assisana, incluso l’ultimo inviato con la lettera del Sindaco Lungarotti il 6 Dicembre 2023, sembrano essere caduti nel vuoto.

Eppure, i patti erano chiari. Si stabilirono gli ambiti di intervento e gli impegni dei due Comuni: entro metà settembre 2023, Assisi avrebbe dovuto stilare la bozza di accordo, sulla base della quale Bastia avrebbe poi redatto il progetto per gli interventi da eseguire. Il cronoprogramma era chiaro, ma agli impegni verbalmente assunti il 13 luglio 2023, non sono seguiti i fatti. Ad oggi, non si sa a che punto sia la bozza di accordo.

Le strade sono in uno stato pietoso e gli interventi sono indifferibili. Quindi, ci si chiede quale sia il senso di procrastinare questi interventi, amplificando i disagi per i cittadini di entrambi i comuni. Per quanto ci riguarda, non esistono cittadini di serie A e serie B e le parole spese sono impegni presi.

È anche vero, però, che la qualità delle Amministrazioni la fanno le persone. E l’inconcludenza delle Amministrazioni governate dal PD coi soci del M5S non sorprende più nessuno. Peccato che a rimetterci sia la gente.