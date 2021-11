Chiuso, causa neve, traffico strada panoramica Subasio

A causa delle nevicate di questa mattina, su indicazione dell’amministrazione comunale di Assisi in qualità dì capofila dell’associazione dei comuni del Parco e in base a specifici decreti, l’Afor (Agenzia forestale regionale) ha provveduto alla chiusura al traffico della strada panoramica del Subasio, in località Eremo Carceri e in località Baita (Spello).