Chiuso centro alle auto ad Assisi sindaco raccomanda massima attenzione

In questo fine settimana prima del Natale e delle chiusure per zona rossa, in cui potrebbe verificarsi un afflusso significativo di persone ad Assisi, in particolare nel centro storico per ammirare il presepe di luce, l’amministrazione comunale ha deciso di chiudere la zona a traffico limitato di pomeriggio.

Per la precisione è stato disposto il divieto di accesso nell’acropoli dalle 16.30 alle 19.30 di oggi, sabato 19 e domani domenica 20 dicembre. La misura è stata decisa per evitare il formarsi di assembramenti nelle piazze e nelle vie del centro.

Il sindaco Stefania Proietti invita tutti i cittadini e i visitatori a rispettare il distanziamento e a indossare sempre la mascherina: “abbiamo predisposto un servizio di assistenza grazie ai volontari e di controllo con la polizia locale, ma ciò che è determinante è il senso di responsabilità di ciascuno.

Mi appello al senso di responsabilità di tutti in questo fine settimana di shopping o di visita alla città per godere della bellezza del nostro presepe. Soltanto osservando con rigore le regole imposte possiamo difenderci dal virus e contenere quindi il diffondersi della pandemia che purtroppo, nonostante il calo dei contagi, non è ancora debellata. Un messaggio particolare ai ragazzi e ai giovani che soffrono moltissimo la mancanza di socialità: continuate ad essere forti come state dimostrando, state attenti e pensate al bene vostro e dei vostri cari”.