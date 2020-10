L’Amministrazione cerca sponsor per le rotatorie comunali di Assisi

L’amministrazione comunale ha deciso di rinnovare la sponsorizzazione delle rotatorie comunali in cambio della cura delle aree verdi limitrofe. Sono prossimi alla scadenza infatti i contratti quinquennali di 20 rotatorie che insistono sul territorio di Assisi e ne sono state individuate altre 10 che possono essere affidate in regime di sponsor. In pratica le rotonde vengono “adottate” da uno sponsor che, in cambio dei pannelli pubblicitari, effettua l’abbellimento e la cura del verde con significativi risparmi per l’ente pubblico. Una modalità, quella dell’adozione delle aree verdi, resa strutturale dal Regolamento dei beni comuni varato dal consiglio comunale e reso operativo dall’amministrazione Proietti.

Va subito detto che i contratti di sponsorizzazione sono risultati estremamente vantaggiosi perché è stata ottenuta un’adeguata manutenzione delle aree verdi annesse alle rotatorie senza alcun costo economico e di personale per il Comune.

Tale iniziativa, secondo l’amministrazione comunale, ha anche il vantaggio di rafforzare le sinergie con le imprese private del territorio. Il sistema di sponsorizzazione si basa su un costo, quantificato dall’ufficio tecnico, di 5 mila euro all’anno che, corrispondendo al valore della manutenzione di ogni rotatoria, consiste in almeno 7/8 tagli dell’erba più quelli straordinari in occasione di particolari eventi e nella piantumazione e/o sostituzione degli arbusti, dei fiori o delle essenze stagionali. In cambio lo sponsor avrà diritto ad apporre cartelli pubblicitari di modeste dimensioni che dovranno tener conto della spesa e sempre nel rispetto dell’immagine della Città Serafica.

Verrà attivata una procedura selettiva finalizzata a individuare gli sponsor interessati a provvedere alla manutenzione delle aree verdi connesse alle rotatorie e i contratti di sponsorizzazione avranno durata quinquennale. A ciascuno sponsor può essere affidato una o più rotatorie da curare.

Possono presentare richiesta di partecipazione alla selezione le aziende di produzione, le strutture turistico-alberghiere, le società di capitali, interessate a promuovere esclusivamente il marchio societario e a non fare pubblicità di prodotti e comunque i cartelli da sistemare nelle rotatorie dovranno essere sempre all’insegna del decoro e della sobrietà ed essere adeguati al contesto paesaggistico.

La richiesta, con tutte la documentazione, va trasmessa, in busta chiusa al Comune di Assisi, Ufficio Protocollo, Piazza della Porziuncola, sede di Santa Maria degli Angeli, Assisi entro le ore 13 del 16 novembre prossimo; per ulteriori informazioni consultare l’avviso pubblicato sul sito ufficiale del Comune all’indirizzo www.comune.assisi.pg.it

Le rotatorie già sponsorizzate sono quelle di Rivotorto, via Protomartiri Francescani, via di Valecchie, Santa Maria degli angeli-di fronte al comando carabinieri, Santa Maria degli Angeli-via Borsi, zona industriale Santa Maria degli Angeli (2), a valle Basilica di San Francesco (2), via San Bernardino da Siena-di fronte a Manini Prefabbricati, via San Bernardino da Siena-in prossimità sottopasso per Tordandrea, zona Poste Santa Maria degli Angeli, di fronte Basilica Santa Maria degli Angeli, via Los Angeles-zona Farmacia comunale, via Di Bartolo statale 75, svincolo superstrada inizio via Ermini, via Los Angelese/Ponte Rosso, via dei Pini a Petrignano, zona Piletti uscita Santa Maria degli Angeli Sud, svincolo statale 75 e via Protomartiri Francescani.

Le altre 10 rotatorie che possono essere interessate dalla sponsorizzazione sono quella posta sulla piazza della stazione ferroviaria di Santa Maria degli Angeli, vicino al centro commerciale Le Cave, a ridosso della farmacia di Rivotorto, in via dell’Aeroporto a Petrignano, in via del Caminaccio a Santa Maria degli Angeli, in via dei Mugnai nella zona industriale, in via Ermini, vicino alla pista ciclabile, lungo il percorso verde accanto al fiume Tescio e infine l’area verde nei pressi dell’ex bar Dolce Vita.