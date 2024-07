Lavori su strade di montagna: il Comune stanzia un milione di euro

Lavori su strade di montagna – Ieri pomeriggio si è tenuto un incontro presso l’Area Festa di Sant’Anna, dove l’amministrazione comunale di Assisi ha illustrato i piani per migliorare la viabilità nelle frazioni montane, colpite dall’alluvione dell’estate passata. La riunione ha visto la partecipazione del sindaco Stefania Proietti, della consigliera provinciale Erika Borghesi, e di diversi membri del consiglio comunale.

Il sindaco Proietti ha confermato che il tratto di strada tra San Presto e Paradiso, chiuso a causa di una frana, sarà riaperto entro agosto con una viabilità a senso unico alternato. Questo intervento, considerato d’urgenza, rappresenta il primo stralcio del piano per le strade di montagna, che prevede l’impiego di 1 milione di euro. I lavori mirano a ripristinare la viabilità e ad assicurare la sicurezza dei cittadini.

Il primo stralcio include anche la sistemazione di circa 5 km di strada che collega il Santuario Tre Fossi a Santa Maria di Lignano e alcuni tratti della strada in Pieve San Nicolò. I lavori sono previsti per iniziare nei primi mesi del 2025, dopo l’affidamento alla ditta entro la fine dell’anno in corso.

La consigliera provinciale Borghesi ha fornito aggiornamenti sul finanziamento delle vie regionali e provinciali. Per la strada regionale SR 444, sono stati stanziati 420 mila euro dalla Regione, 500 mila euro dall’Anas e 860 mila euro dal Ministero delle Infrastrutture. Ulteriori fondi dalla Regione sono necessari e la Provincia di Perugia sta lavorando per ottenerli.

Per la strada provinciale SP 249, la Provincia ha allocato 840 mila euro dai fondi sisma e 90 mila euro da fondi ministeriali. Sono previsti anche 400 mila euro per interventi sui piani viari e per il biennio 2024-2025 sono stanziati 200 mila euro in fondi ministeriali. La consigliera Borghesi ha sottolineato l’impegno continuo della Provincia nella gestione della rete viaria per garantire la sicurezza.

Il dirigente comunale Matteo Castigliego ha aggiunto dettagli tecnici sui lavori, confermando che in primavera 2025 inizieranno i lavori di ripristino della frana tra San Presto e Sant’Anna con un investimento di 350 mila euro, mentre i restanti 650 mila euro saranno destinati alla manutenzione straordinaria delle strade montane. Il secondo stralcio dei lavori, previsto per il 2025, completerà gli interventi sulle strade delle frazioni di montagna e si estenderà alle strade della zona dei castelli, inclusi Rocca Sant’Angelo, Sterpeto, Mora e Beviglie.

Il sindaco Proietti ha assicurato che le frazioni montane sono una priorità per l’amministrazione comunale, sottolineando l’importanza di mantenere accessibili le aree montane, soprattutto per accogliere i milioni di turisti che visitano Assisi ogni anno. Per affrontare l’emergenza causata dagli eventi alluvionali, sono già stati stanziati oltre 200 mila euro prelevati dall’imposta di soggiorno, con l’intenzione di richiedere ulteriori risorse all’Unione Europea.

Anche il vice sindaco Valter Stoppini ha confermato l’impegno dell’amministrazione per risolvere i problemi di viabilità e migliorare la qualità della vita nelle frazioni montane. All’incontro erano presenti anche l’assessore al turismo Fabrizio Leggio, il presidente del consiglio comunale Donatella Casciarri, e i consiglieri Giuseppe Cardinali, Isabella Fischi, Laura Pizziconi, e Paola Vitali.