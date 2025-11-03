Accessibilità e natura: nuova segnaletica all’Eremo di Assisi

Il 7 novembre l’inaugurazione con istituzioni e comunità locali

Il prossimo 7 novembre 2025, alle ore 11.00, l’Eremo delle Carceri ospiterà l’inaugurazione della nuova segnaletica inclusiva nel cuore del suo bosco, frutto di un progetto che unisce accessibilità, tutela ambientale e coesione sociale. L’intervento è stato realizzato da UNIAT Aps, con il supporto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’ambito del programma “C.R.A.C. – Consuma Responsabilmente ed Abbatti i Confini”, e in sinergia con il Comune di Assisi e l’Ordine dei Frati Minori.

L’iniziativa, promossa da UNIAT Umbria Aps, si inserisce in un percorso di valorizzazione del patrimonio naturale e spirituale dell’Eremo, luogo caro alla tradizione francescana e riconosciuto come bene UNESCO. Il nuovo sistema di orientamento è stato pensato per garantire fruizione universale, con particolare attenzione a persone con disabilità, anziani e famiglie.

Alla cerimonia prenderanno parte rappresentanti istituzionali e religiosi, tra cui Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, Valter Stoppini, sindaco di Assisi, Pietro Pellegrini per UNIAT Nazionale, Maurizio Molinari per UIL Umbria, fr. Francesco Piloni e fr. Matteo Curina per la comunità francescana, Ottavio Anastasi per Afor Umbria e Gianluca Ciambelli per UNIAT Umbria.

L’intervento si colloca nel solco dell’accordo siglato lo scorso settembre tra Comune, Afor e Provincia Serafica di Assisi, volto alla conservazione e promozione del bosco dell’Eremo. L’invito alla stampa è esteso da tutti gli enti coinvolti, con l’obiettivo di diffondere una cultura dell’inclusione e del rispetto per l’ambiente.