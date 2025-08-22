Assisi presenta la 46ª Cavalcata di Satriano il 26 agosto

Conferenza stampa con i sindaci di Assisi e altri comuni

Si svolgerà martedì 26 agosto 2025 alle ore 10.00 nella sede comunale di Santa Maria degli Angeli ad Assisi la conferenza stampa di presentazione della 46ª edizione della Cavalcata di Satriano 1226, la storica rievocazione dedicata all’ultimo viaggio terreno di San Francesco verso la sua città natale. L’incontro è previsto al secondo piano del municipio, nell’ufficio del sindaco, e sarà l’occasione per illustrare i dettagli dell’edizione di quest’anno, in programma domenica 31 agosto.

L’iniziativa rievoca il percorso compiuto nel 1226 dal Poverello di Assisi, ormai prossimo alla morte, che da Nocera Umbra tornò nella città natale attraversando le aree oggi comprese nel Parco del Monte Subasio. Anche quest’anno saranno oltre 80 cavalieri a cavallo a ripercorrere quelle tappe simboliche, da Nocera Umbra fino ad Assisi, con passaggi a Valtopina e Spello, rinnovando un legame profondo con la tradizione e la memoria del Santo.

Alla conferenza stampa prenderanno parte i sindaci dei Comuni coinvolti: Valter Stoppini per Assisi, Moreno Landrini per Spello, Virginio Caparvi per Nocera Umbra e Gabriele Coccia per Valtopina. Insieme a loro interverranno i rappresentanti della Compagnia dei Cavalieri di Satriano, storica associazione che custodisce e promuove l’iniziativa con il supporto delle istituzioni locali.

L’appuntamento non sarà solo l’occasione per illustrare il programma dell’edizione 2025, ma anche per aprire lo sguardo sul 2026, anno particolarmente significativo perché ricorrerà l’ottavo centenario della morte di San Francesco. Verranno quindi anticipate alcune delle proposte e delle idee che caratterizzeranno le celebrazioni future, in cui la Cavalcata assumerà un valore ancora più rilevante.

Le redazioni giornalistiche sono invitate a prendere parte all’incontro, che rappresenta un momento centrale di avvicinamento alla manifestazione e di condivisione delle prospettive legate a una tradizione capace di unire comunità, storia e spiritualità in un evento che ogni anno richiama partecipanti e visitatori da tutto il territorio.