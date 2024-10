G7 Inclusione e Disabilità: eventi sportivi e artistici all’Istituto Serafico di Assisi

G7 Inclusione e Disabilità – L’Istituto Serafico di Assisi, in occasione del G7 su Disabilità e Inclusione, ospiterà due eventi collaterali dedicati alla promozione dell’inclusione sociale attraverso lo sport e l’arte. Questi eventi vedranno la partecipazione di figure di spicco del mondo istituzionale e sportivo e si terranno il 12 e il 14 ottobre presso la sede dell’istituto in via Guglielmo Marconi 6, Assisi (PG).

Incontro “Sport è… Inclusione” – 12 ottobre, ore 15:30

Il primo evento, intitolato “Sport è… Inclusione”, è un convegno nazionale dedicato all’importanza dello sport come strumento di inclusione sociale. L’incontro è parte degli eventi collaterali al G7 e vede la collaborazione del Panathlon Club Perugia e dell’Istituto Serafico di Assisi. Durante il convegno interverranno numerosi esperti e rappresentanti del mondo sportivo e istituzionale.

Tra i relatori principali ci sarà Francesca Di Maolo, Presidente dell’Istituto Serafico, che darà il via ai lavori con una riflessione sull’inclusione attraverso lo sport. Accanto a lei, prenderanno la parola personalità di rilievo come:

Giuseppe Dossena, ex calciatore e campione del mondo del 1982

Alessandro Palazzotti, fondatore di Special Olympics Italia

Gian Luca Tassi, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Umbria

Claudio Ongis, fondatore del Charing Golf Tour

Fausto Cappellini, fondatore del Baskin

Daniele Gullia, educatore professionale AFA del Serafico

Stefano Maiandi, rappresentante di Fiaba ETS

Dal lato del Panathlon International, saranno presenti:

Luigi Innocenzi, Vicepresidente Internazionale

Francesco Silvi, Consigliere nazionale

Giovanni Tesegian, Vice Governatore Area X Umbria

Il dibattito sarà moderato da Luca Ginetto, Presidente del Panathlon Club Perugia, e Riccardo Marioni, membro dello stesso club. Durante il convegno si discuteranno tematiche legate all’inclusione sportiva con la partecipazione di atleti che porteranno la propria testimonianza.

Tra gli atleti presenti figurano:

Stefano Palmieri e Alessandra Donati, golfisti

Irene Orazi, medaglia d’oro ai Giochi Mondiali di Berlino 2023

Stefano Selva, atleta trapiantato

Luca Panichi, ex ciclista professionista e ora protagonista di sfide sportive in sedia a rotelle

Durante l’evento, saluteranno i partecipanti le seguenti autorità:

Monsignor Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi-Foligno-Nocera Umbra-Gualdo Tadino

Armando Gradone, Prefetto di Perugia

Donatella Tesei, Presidente della Regione Umbria

Veronica Cavallucci, assessore allo Sport del Comune di Assisi

Domenico Ignozza, Presidente del Coni Umbria

Al termine del convegno verrà presentata la Carta dello Sport Inclusivo, un documento che mira a promuovere l’accesso allo sport per tutti, indipendentemente dalle abilità fisiche e cognitive.

Calendarietto eventi:

Sabato 12 ottobre 2024 – 15:30:

Incontro “Sport è… Inclusione”

Istituto Serafico di Assisi, via Guglielmo Marconi 6, Assisi (PG)

“Accogliamo” – Sport inclusivi e arte collettiva – 14 ottobre, ore 10:00

Il secondo evento, intitolato “AccogliAmo”, si terrà il 14 ottobre e trasformerà l’Istituto Serafico in un vero e proprio laboratorio di esperienze collettive aperte al pubblico. La giornata, all’insegna dell’inclusione e della partecipazione, sarà ricca di attività sportive e artistiche che coinvolgeranno ragazzi con e senza disabilità, artisti e associazioni del territorio.

Il programma prevede momenti dedicati allo sport inclusivo, con attività come la mototerapia condotta da Vanni Oddera e il baskin, una disciplina sportiva che mescola il basket e l’inclusione. Parallelamente, si svolgerà un laboratorio artistico collettivo che vedrà la partecipazione di diverse associazioni, tra cui Don Guanella, Capodarco dell’Umbria e Associazione Arcobaleno. L’obiettivo della giornata sarà quello di creare un’opera d’arte collettiva che simboleggi il valore dell’inclusione.

Le attività sportive previste comprendono:

Mototerapia con Vanni Oddera

Baskin, una variante del basket pensata per includere atleti con diverse abilità

Laboratorio artistico collettivo con il coinvolgimento di ragazzi con disabilità, artisti locali e associazioni

Calendarietto eventi:

Lunedì 14 ottobre 2024 – 10:00:

“AccogliAmo” – Sport inclusivi e arte collettiva

Istituto Serafico di Assisi, via Guglielmo Marconi 6, Assisi (PG)

La giornata “AccogliAmo” rappresenta un’occasione per sensibilizzare il pubblico sul tema dell’inclusione sociale, attraverso esperienze dirette che uniscono sport, arte e partecipazione attiva. Il Serafico diventerà un punto di incontro tra giovani con e senza disabilità, favorendo l’integrazione e la crescita comune.

Focus sui valori dell’inclusione

Questi eventi si inseriscono in un più ampio contesto di sensibilizzazione verso l’inclusione sociale delle persone con disabilità, un tema centrale del G7 su Disabilità e Inclusione che si terrà in Italia. Il convegno “Sport è… Inclusione” e la giornata “AccogliAmo” rappresentano un’importante testimonianza di come lo sport e l’arte possano essere veicoli di integrazione sociale e crescita personale.

La presentazione della Carta dello Sport Inclusivo al termine del convegno del 12 ottobre costituisce un passo significativo verso l’affermazione del diritto di tutti a partecipare alle attività sportive. Questa carta punta a rafforzare l’impegno delle istituzioni e delle organizzazioni sportive nel promuovere l’accesso allo sport per tutte le persone, indipendentemente dalle loro capacità fisiche o cognitive.

Conclusioni

I due eventi collaterali che si terranno all’Istituto Serafico di Assisi durante il G7 su Disabilità e Inclusione dimostrano come lo sport e l’arte possano giocare un ruolo cruciale nel promuovere la partecipazione attiva e l’inclusione sociale. Attraverso il confronto, la testimonianza e la partecipazione diretta di atleti, artisti e istituzioni, questi eventi offriranno un’occasione unica per riflettere sull’importanza di costruire una società più inclusiva.