Nicolò Filippucci il primo concorso lo ha vinto a Santa Maria degli Angeli

Dall’associazione Se’ de’ J’Angeli se… al trionfo al Festival di Sanremo

Dalla provincia umbra al palco più prestigioso della musica italiana. Il giovane cantante Nicolò Filippucci ha conquistato la vittoria nella sezione Nuove Proposte del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, portando sul palco ligure il talento nato e cresciuto in Umbria.

Filippucci è nato a Castiglion del Lago ed è cresciuto a Corciano. La passione per la musica è emersa molto presto: a soli sette anni ha iniziato a suonare la chitarra e successivamente ha fatto parte del coro dei bambini del Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia.

Parallelamente alla musica, Nicolò ha coltivato anche lo sport. Durante gli anni del liceo scientifico a Perugia ha giocato a pallavolo nel settore giovanile della Sir Safety Perugia, continuando nello stesso tempo gli studi musicali alla scuola “Il Pentagramma”, diretta dalla maestra Aurora Scorteccia.

Con il passare del tempo, però, la musica ha preso il sopravvento. Il primo concorso canoro a cui ha partecipato è stato “Il mio canto libero”, terza edizione del 26 giugno 2022, organizzato dall’associazione Se’ de’ J’Angeli se… APS nello spazio antistante la Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli. In quell’occasione Nicolò, appena sedicenne, interpretò il brano Feeling Good portato al successo da Michael Bublé, conquistando la vittoria davanti agli altri finalisti.

Già allora aveva dimostrato sicurezza, presenza scenica e una maturità artistica che lasciavano presagire un futuro importante. Dopo altri concorsi locali vinti, il giovane artista è arrivato nel 2024 al talent di Amici su Canale 5, entrando nella squadra guidata da Anna Pettinelli e arrivando a un passo dalla vittoria.

La passione, la determinazione e la sensibilità artistica lo hanno portato quest’anno fino al palco dell’Ariston, dove ha affrontato tutte le fasi eliminatorie del festival fino al trionfo finale nella categoria dedicata ai giovani artisti.

Grande l’orgoglio espresso dall’associazione organizzatrice del concorso che lo vide vincitore nel 2022. «Abbiamo visto crescere un ragazzo semplice, educato e sensibile – sottolinea la presidente Daniela Apostolico – partito dalla provincia e capace di dimostrare a tutta Italia che per arrivare in alto bastano talento, impegno e autenticità».

Un successo che rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche un motivo di orgoglio per il territorio umbro che lo ha visto crescere artisticamente.