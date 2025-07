Zero Assoluto ad Assisi, due serate tra musica e tramonti

Il 18 e 19 luglio la Rocca diventa spiaggia musicale

Assisi si prepara a vivere due serate all’insegna della musica e dell’intrattenimento con l’edizione 2025 dell’Assisi Summer Festival, che si terrà il 18 e 19 luglio nella suggestiva cornice della Rocca Maggiore. L’iniziativa, promossa dall’associazione giovanile Next in collaborazione con il Comune di Assisi, punta a coinvolgere un pubblico ampio con un format coinvolgente, già collaudato nella prima edizione dello scorso anno.

Il festival trasformerà il piazzale della Rocca in una vera e propria spiaggia musicale, dove sarà possibile ascoltare musica, ballare, e godersi la vista mozzafiato sui colli umbri. Un’esperienza immersiva e condivisa, capace di unire generazioni diverse sotto il segno della buona musica.

Ad aprire il festival sarà venerdì 18 luglio, a partire dalle 18.30, la festa-concerto “Con un deca, solo musica italiana”, una serata dedicata ai brani che hanno segnato intere epoche, proposti in chiave moderna attraverso i remix di dj noti nel panorama nazionale. Tra gli ospiti spiccano A-Clark e Vinny, due artisti emergenti che hanno raggiunto notorietà grazie ai social, in particolare con i loro remix afro-house di canzoni italiane. Il pubblico potrà ballare fino a tarda notte, immerso in un’atmosfera festosa ispirata alle sonorità estive più in voga sulle spiagge italiane ed europee.

La serata clou è in programma sabato 19 luglio, con il concerto degli Zero Assoluto, inizio previsto alle 21.00. Il duo pop romano, tra i più rappresentativi degli anni Duemila, salirà sul palco della Rocca con un repertorio che include grandi successi come Semplicemente, Svegliarsi la mattina e Per dimenticare, oltre a brani più recenti. L’esibizione si inserisce nel tour estivo 2025 della band, che ha scelto Assisi come una delle tappe più suggestive del calendario.

Anche sabato, la musica non si limiterà al concerto principale: prima e dopo l’esibizione degli Zero Assoluto, a partire dalle 18.30 e fino a notte inoltrata, saranno protagonisti dj set e performance di artisti emergenti, con sonorità che spaziano dalla tech house ai ritmi afro, oggi molto diffusi sulle coste del Mediterraneo. La proposta musicale sarà quindi ampia, dinamica e perfettamente integrata nello spirito giovane e inclusivo del festival.

L’organizzazione dell’evento è curata da una cinquantina di ragazzi del territorio, riuniti nell’associazione Next, nata con l’obiettivo di valorizzare la partecipazione attiva dei giovani alla vita culturale e sociale della città. Dopo il successo dell’edizione sperimentale del 2024, quest’anno il festival punta a consolidarsi e a crescere, diventando un appuntamento fisso dell’estate umbra.

La scelta della Rocca Maggiore come location rappresenta un valore aggiunto: monumento simbolo della città, offre uno scenario unico in cui musica, paesaggio e storia si fondono, contribuendo a creare un’atmosfera di forte impatto visivo ed emotivo.

L’Assisi Summer Festival 2025 si inserisce nella più ampia programmazione estiva promossa dal Comune, che coinvolge diverse realtà associative locali. L’obiettivo è costruire un’offerta culturale variegata, capace di attrarre sia i residenti sia i turisti, soprattutto tra i più giovani.

I biglietti per partecipare all’evento sono acquistabili tramite il circuito TicketOne oppure direttamente alla Rocca Maggiore nei giorni del festival. Il prezzo per la singola serata è di 15 euro per il 18 luglio e di 28 euro per il 19 luglio. È inoltre disponibile un abbonamento per entrambe le serate al costo di 33 euro.

Con un programma che unisce artisti noti, nuove promesse e un contesto paesaggistico d’eccezione, l’Assisi Summer Festival 2025 si candida a essere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate musicale umbra.