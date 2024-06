Assisi e Regno Unito: Un Legame Rafforzato in Vista dell’Ottavo Centenario di San Francesco

Il 14 giugno 2024, una delegazione guidata dal sindaco di Assisi, Stefania Proietti, ha visitato l’ambasciata del Regno Unito in Italia. L’obiettivo era rafforzare il legame tra Assisi e la Gran Bretagna, un legame che ha radici profonde e significative.

La delegazione era composta da rappresentanti di diverse associazioni, tra cui l’Associazione Nazionale Finanzieri, l’Associazione Nazionale Carabinieri e l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra. Durante la visita, il vice ambasciatore Eleanor Sanders ha ricevuto un invito a partecipare alle celebrazioni del 17 giugno, che commemorano la liberazione di Assisi dall’occupazione nazi-fascista 80 anni fa.

Queste celebrazioni, che si svolgeranno al cimitero degli inglesi a Rivotorto, sono un momento importante per ricordare il coraggio e la resistenza mostrati dalla città di Assisi durante la seconda guerra mondiale. Durante la visita, il sindaco Proietti e il vice ambasciatore Sanders hanno avuto l’opportunità di sfogliare le pagine del libro “Assisi 43-44” dello storico Francesco Santucci, che racconta in dettaglio la liberazione della città.

Il sindaco Proietti ha anche ricordato che Assisi ha ricevuto la Medaglia d’Oro al Valore Civile dalla Presidenza della Repubblica Italiana per aver salvato 300 ebrei dalle atrocità del regime fascista. Questo atto di coraggio è un esempio del forte spirito di resistenza e solidarietà della città.

Durante la visita, sono state discusse future collaborazioni per commemorare eventi importanti, come la partecipazione del principe Filippo di Edimburgo alle celebrazioni del 25° anniversario della fondazione del WWF nel 1986 e la presentazione del “Green Pilgrimage Network” nel 2011. Questi eventi dimostrano l’impegno di Assisi per la protezione dell’ambiente e la promozione di un turismo sostenibile.

Infine, al vice ambasciatore Sanders è stata presentata l’attività del Comitato per l’Adozione delle Tombe dei Caduti del Commonwealth. Questo comitato ha l’obiettivo di “assegnare” una lapide a un cittadino che si impegna a curarne il decoro. Delle 945 tombe di caduti della seconda guerra mondiale, ben 650 sono state “adottate”.

Questa visita è solo una delle molte che il sindaco Proietti effettuerà presso varie ambasciate internazionali in vista delle celebrazioni per l’ottavo centenario francescano che culmineranno nel 2026 e per gli eventi del Giubileo dell’anno prossimo. Questi eventi sono un’occasione per rafforzare i legami internazionali di Assisi e per celebrare il suo ricco patrimonio storico e culturale.