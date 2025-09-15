Capitano Jervolino lascia Assisi dopo quattro anni intensi

Il sindaco Stoppini lo saluta e ne elogia il servizio

Il capitano Vittorio Jervolino, alla guida della Compagnia dei Carabinieri di Assisi per quattro anni, ha concluso il suo incarico per assumere nuove responsabilità operative a Roma. Il sindaco Valter Stoppini lo ha salutato ufficialmente questa mattina presso il municipio, in un incontro che ha visto la partecipazione anche della presidente del Consiglio comunale, Annalisa Rossi.

Durante il colloquio, Stoppini ha espresso profonda riconoscenza per il lavoro svolto da Jervolino, sottolineando la sua costante presenza sul territorio, la collaborazione con le istituzioni locali e la dedizione alla tutela della cittadinanza, in particolare in un periodo segnato dalle difficoltà legate alla gestione post-pandemica. Il primo cittadino ha voluto omaggiare il capitano con un simbolico dono della città, accompagnato da sentiti auguri per il nuovo incarico.

Il saluto istituzionale si è trasformato in un momento di riconoscimento collettivo per l’intera compagnia dei Carabinieri di Assisi. Il sindaco ha infatti colto l’occasione per ringraziare tutti gli uomini e le donne dell’Arma che operano quotidianamente sul territorio, definendoli “pilastri della sicurezza e della coesione sociale”.

Il contenuto è tratto da un comunicato stampa ufficiale diffuso dal Comune di Assisi, che ha voluto rendere pubblica la gratitudine della città verso un ufficiale che ha saputo interpretare con umanità e rigore il proprio ruolo. Il capitano Jervolino lascia un segno tangibile nella comunità, che ne riconosce il valore umano oltre che professionale.