Carabinieri e istituzioni unite per memoria e tradizione

Assisi celebra Virgo Fidelis con solenne cerimonia

Nella mattinata del 21 novembre 2025, la Basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi ha ospitato la celebrazione della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri, accompagnata dalle ricorrenze dell’84° anniversario della Battaglia di Culqualber e della Giornata dell’Orfano.

La Santa Messa è stata presieduta dall’Arcivescovo di Spoleto-Norcia, Mons. Renato Boccardo, affiancato da numerosi concelebranti, tra cui il Custode del Sacro Convento di San Francesco Fra Marco Moroni, il Custode della Porziuncola Fra Massimo Travascio, il Cappellano Militare Don Giuseppe Maria Balducci, il Cappellano della Polizia di Stato Fra Rosario Scibilia e il Rettore della Basilica di San Pietro di Perugia Padre Cristiano Abu Eideh Sami.

La cerimonia, guidata dal Generale di Brigata Luca Corbellotti, Comandante della Legione Carabinieri Umbria, ha visto la partecipazione di autorità civili e militari: il Sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, la Presidente della Regione Stefania Proietti, il Prefetto di Perugia Francesco Zito, il Sindaco di Assisi Valter Stoppini, il Presidente della Corte d’Appello Giorgio Barbuto, oltre a rappresentanti della magistratura e delle forze di sicurezza.

Numerosi Carabinieri in servizio e in congedo, insieme a familiari, vedove e orfani assistiti dall’ONAOMAC, hanno reso omaggio alla patrona. Momento centrale è stata la lettura della Preghiera del Carabiniere da parte del Generale Corbellotti, accompagnato da Fra Massimo all’interno della Porziuncola.

La ricorrenza, istituita da Papa Pio XII nel 1949, richiama il motto “Nei secoli fedele” e si lega alla memoria della Battaglia di Culqualber (1941), episodio in cui il 1° Gruppo Carabinieri Mobilitato resistette per quasi quattro mesi contro forze nemiche, meritando la seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Bandiera dell’Arma.

La celebrazione si è conclusa con la presentazione di un’opera d’arte dedicata alla Virgo Fidelis, frutto di un concorso nazionale promosso dall’Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia e dall’Associazione Nazionale Carabinieri. L’opera, realizzata dal giovane artista assisano Andrea Dionigi, sarà collocata stabilmente nella Basilica.

La commemorazione si è estesa anche ad altri comuni umbri e, a livello nazionale, presso il Santuario di Incisa Scapaccino (Asti), confermando il valore della tradizione e della memoria collettiva.