Carabinieri umbri celebrano la Virgo Fidelis ad Assisi

Cerimonia solenne e memoria di Culqualber a Santa Maria

I Carabinieri dell’Umbria si apprestano a rendere omaggio alla loro patrona, la Virgo Fidelis, con una celebrazione che avrà luogo domani, 21 novembre, alle ore 10.00 presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli in Assisi. La ricorrenza, profondamente radicata nella tradizione dell’Arma, si intreccia con due momenti di particolare rilievo: la Giornata dell’Orfano e l’84° anniversario della battaglia di Culqualber, combattuta in Africa Orientale nel novembre 1941.

La funzione religiosa sarà presieduta da Mons. Renato Boccardo, Arcivescovo di Spoleto-Norcia, e vedrà la presenza di autorità civili, militari e religiose della regione. A partecipare saranno i militari in servizio attivo nei reparti dislocati sul territorio umbro, insieme al Comando Legione Umbria, guidato dal Generale di Brigata Luca Corbellotti. Accanto a loro, una nutrita rappresentanza di Carabinieri in congedo e familiari, a testimonianza del legame che unisce l’Arma alla comunità.

La celebrazione non sarà soltanto un momento di fede, ma anche di memoria collettiva. Al termine della cerimonia verrà ricordata la battaglia di Culqualber, episodio di eroismo che valse alla Bandiera di guerra dell’Arma la Medaglia d’Oro al Valor Militare.

La commemorazione intende riaffermare i valori di fedeltà, sacrificio e solidarietà che caratterizzano i Carabinieri, sottolineando il ruolo dell’Arma come presidio di sicurezza e vicinanza alla popolazione. La ricorrenza della Virgo Fidelis diventa così occasione per ribadire l’impegno quotidiano dei militari, chiamati a coniugare tradizione e servizio, memoria e responsabilità.

La giornata, scandita da momenti di raccoglimento e partecipazione, si configura come un ponte tra passato e presente: da un lato l’eroismo di Culqualber, dall’altro la costante attenzione verso gli orfani e le famiglie, segno tangibile della missione sociale dell’Arma.