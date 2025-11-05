Agricoltura e formazione serale: l’Alberghiero Assisi rilancia

Due nuovi percorsi per studenti e adulti approvati dalla Regione Umbria

L’Istituto Professionale di Stato per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera di Assisi, come riportato nel comunicato ufficiale diffuso dalla scuola, ha annunciato l’avvio di due nuovi percorsi formativi: il corso professionale in ambito agrario e il corso serale dedicato all’enogastronomia e all’ospitalità alberghiera. Entrambe le proposte sono state autorizzate dalla Regione Umbria, che ha riconosciuto il valore strategico di queste iniziative per il tessuto economico e sociale locale.

Il nuovo indirizzo agrario, denominato “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio, gestione delle risorse forestali e montane”, è stato pensato per rispondere alle esigenze di un settore agricolo in continua trasformazione. Tecnologia, sostenibilità e valorizzazione delle risorse locali sono i pilastri su cui si fonda questo percorso, che mira a formare figure professionali capaci di operare con competenza nella gestione delle coltivazioni, nella tutela ambientale e nella promozione delle eccellenze territoriali.

L’agricoltura multifunzionale, l’agriturismo e la filiera corta saranno al centro della didattica, con l’obiettivo di costruire un modello economico fondato su autenticità e qualità. Gli studenti potranno così sviluppare competenze che spaziano dalla cura del paesaggio rurale alla gestione sostenibile delle risorse montane, contribuendo attivamente alla crescita del territorio.

Secondo quanto dichiarato dalla Dirigente Scolastica Stefania Tarini nel comunicato dell’Istituto, l’intento è quello di formare professionisti capaci di vedere l’agricoltura come motore di cultura, innovazione e turismo, in grado di dialogare con il mondo dell’enogastronomia e dell’accoglienza. Il nuovo indirizzo si integra infatti con il percorso storico dell’Istituto, creando sinergie didattiche che rafforzano l’identità formativa della scuola.

Parallelamente, prende vita il corso serale di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, rivolto a adulti, lavoratori e persone in cerca di riqualificazione professionale. Anche questo percorso è stato approvato dalla Regione Umbria e rappresenta una risposta concreta alle esigenze di chi desidera completare gli studi o acquisire nuove competenze nel settore dell’accoglienza e della ristorazione.

Il corso serale, come evidenziato nel comunicato ufficiale dell’Istituto Alberghiero Assisi, offre la possibilità di conseguire il diploma valorizzando esperienze lavorative pregresse, favorendo l’inclusione sociale e creando nuove opportunità occupazionali. La Dirigente Tarini ha sottolineato come questa iniziativa rappresenti un ponte verso il futuro, capace di connettere scuola, impresa e comunità in un progetto educativo aperto e coerente con le dinamiche del mercato del lavoro.

L’Istituto di Assisi, già riconosciuto come punto di riferimento per la formazione professionale in Umbria, consolida così il proprio ruolo di motore educativo e culturale del territorio. Con l’introduzione del nuovo indirizzo agrario e del corso serale, la scuola si conferma come una realtà capace di innovare, includere e valorizzare le risorse locali, contribuendo alla costruzione di un futuro sostenibile e qualificato per le nuove generazioni e per chi desidera rimettersi in gioco.