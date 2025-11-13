Assisi proroga iscrizioni ai nuovi nidi comunali fino al 31 marzo

Posti disponibili a Castelnuovo, Petrignano e Rivotorto

Sono stati riaperti i termini di iscrizione ai tre nuovi asili nido comunali di Assisi, con scadenza fissata al 31 marzo 2026. La decisione dell’amministrazione arriva dopo l’avvio delle attività didattiche lo scorso 3 novembre, quando è emerso che nelle strutture di Castelnuovo, Petrignano e Rivotorto restano ancora posti liberi. L’obiettivo è garantire alle famiglie la più ampia possibilità di accesso, valorizzando pienamente la capacità ricettiva e i servizi messi a disposizione.

I nidi accolgono in via prioritaria bambini tra i 3 mesi e i 3 anni residenti nel Comune di Assisi. In caso di disponibilità eccedente, potranno essere ammessi anche piccoli non residenti, purché con legami diretti con il territorio: un genitore residente nei Comuni della Zona Sociale 3 (Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Valfabbrica), un genitore che lavori ad Assisi o un nonno residente in città.

La domanda deve essere compilata su modulo ufficiale, firmata e corredata da attestazione ISEE valida e da copia del documento d’identità del richiedente. L’invio è possibile tramite PEC all’indirizzo istituzionale del Comune entro le ore 23.59 del 31 marzo 2026, oppure con consegna diretta all’ufficio Protocollo entro le ore 12 dello stesso giorno.

Il Comune invita le famiglie interessate a rispettare scrupolosamente le scadenze e a utilizzare i canali indicati per l’inoltro delle richieste. Per chiarimenti o informazioni aggiuntive, resta attivo il servizio Scuola e Politiche per lo sport, raggiungibile via mail o telefono.

La riapertura dei termini rappresenta un segnale di attenzione verso le esigenze delle famiglie e un passo concreto per favorire la crescita dei bambini in un contesto educativo qualificato. Con questa scelta, Assisi conferma la volontà di investire nella prima infanzia, rafforzando il legame tra comunità e servizi pubblici.