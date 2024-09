Festa delle Storie di Assisi, è la 7/a edizione di “Birba chi legge”

Festa delle Storie di Assisi – Dal 13 al 15 settembre, la città di Assisi ospiterà la settima edizione della Festa delle Storie “Birba chi legge”, un evento culturale organizzato dall’associazione Birba in collaborazione con il Comune di Assisi e con il sostegno della Fondazione Perugia. Questa edizione ha un’importanza particolare per l’associazione, che celebra i suoi venti anni di attività nella promozione della cultura e dell’educazione sul territorio umbro e oltre.

Il festival si svolgerà in diverse location della città, con attività che spaziano tra teatro, narrazioni, laboratori e mostre. Luoghi come il Chiostro della Scuola Sant’Antonio, il Piccolo Teatro degli Instabili, la Sala Pinacoteca e diverse case private saranno i principali palcoscenici di questa tre giorni dedicata alla cultura e alla condivisione.

Programma e Attività

La festa si aprirà venerdì 13 settembre alle 17:00 nel Chiostro della Scuola Sant’Antonio con il laboratorio “Le meraviglie della voce”, a cura di Alessandra Battaglia. Questo evento darà il via a una serie di incontri e attività che proseguiranno nei giorni successivi.

Sabato 14 settembre sarà una giornata ricca di appuntamenti:

Ore 10:30 : Al Piccolo Teatro degli Instabili , spettacolo “Piccola strega” con Giulia Zeetti e Alessandra Comparozzi .

: Al , spettacolo “Piccola strega” con e . Ore 11:00 : Nella Sala delle Volte , “Ashka della neve”, narrazione di Simona Gambaro .

: Nella , “Ashka della neve”, narrazione di . Ore 12:00 : In Piazza del Comune , spettacolo di circo “Circo in valigia” con Gigi Capone .

: In , spettacolo di circo “Circo in valigia” con . Ore 15:30 : Nella Sala Pinacoteca , Officina di Pace “Cara guerra, ti scrivo”, a cura delle bambine e dei bambini della Scuola Sant’Antonio , coordinata da Mario Giuffrida .

: Nella , Officina di Pace “Cara guerra, ti scrivo”, a cura delle bambine e dei bambini della , coordinata da . Ore 17:15: Partenza da Piazza del Comune per “Storie di case, case di storie”, narrazioni in case e giardini della città.

La giornata di sabato si concluderà alle 18:30 nel Chiostro della Scuola Sant’Antonio con “Anouk”, un’azione teatrale della Compagnia TPO.

Domenica 15 settembre, il festival prosegue con altre iniziative:

Ore 10:15 : Nel Chiostro della Scuola Sant’Antonio , laboratorio sonoro “Il suono interno” con Gianfranco De Franco .

: Nel , laboratorio sonoro “Il suono interno” con . Ore 11:30 : Nella Sala delle Volte , spettacolo “Il volo” di Simona Gambaro , vincitore del Premio Vimercate Festival dei Ragazzi 2023 .

: Nella , spettacolo “Il volo” di , vincitore del Premio . Ore 12:30 : Premiazione del concorso “Una biblioteca in ogni scuola” nella Sala della Conciliazione .

: Premiazione del concorso “Una biblioteca in ogni scuola” nella . Ore 17:45: Partenza dalla Rocca Maggiore per lo spettacolo itinerante “Il drago dalle sette teste”, curato dal Teatro dell’Orsa.

Durante il festival, ci sarà anche un Bookshop in Piazza del Comune curato dalla Libreria PopUp di Perugia, aperto sabato e domenica dalle 10:00 alle 19:00. Inoltre, sarà allestita la mostra “In tutti i sensi”, una bibliografia di libri tattili illustrati, visitabile nella Galleria Le Logge.

Accessibilità e Partecipazione

Tutti gli eventi del festival sono accessibili con un’offerta volontaria, fino a esaurimento posti. È consigliato prenotare in anticipo per i laboratori, contattando il numero 370 3070231. Gli appuntamenti prenotati richiedono una conferma il giorno prima, con arrivo al luogo dell’evento almeno 15 minuti prima dell’inizio. In caso di maltempo, tutte le attività previste si svolgeranno comunque in spazi interni.

Conclusioni

Il festival “Birba chi legge” si conferma come un appuntamento di riferimento per la cultura e la narrazione ad Assisi, capace di coinvolgere un pubblico di tutte le età in un programma ricco e diversificato, che punta alla promozione della lettura e all’inclusione sociale.