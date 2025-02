Incontro su letteratura contemporanea ad Assisi il 3 marzo

Liceo Properzio e Convitto Nazionale promuovono evento educativo

Incontro su letteratura – Il 3 marzo 2025, ad Assisi, si svolgerà un evento dedicato alla letteratura italiana del terzo millennio, organizzato dal Liceo Properzio e dal Convitto Nazionale “Principe di Napoli”. L’incontro, che si terrà presso il teatro della Pro Civitate Christiana dalle 9.30 alle 12.30, ha l’obiettivo di fornire agli studenti strumenti e conoscenze utili per affrontare gli esami di maturità, nonché di offrire un approfondimento culturale su temi attuali della scrittura e della critica.

L’iniziativa, intitolata “Estremo contemporaneo”, è sostenuta dal Comune di Assisi e patrocinata dalla MOD, la Società italiana per lo studio della modernità letteraria. Durante l’evento, due esperti di rilievo nel campo della letteratura contemporanea, Emanuele Zinato e Morena Marsilio, guideranno gli studenti attraverso un’analisi delle tendenze e delle problematiche della letteratura italiana dal 2000 ad oggi.

Emanuele Zinato, critico letterario e docente di letteratura italiana contemporanea all’Università di Padova, e Morena Marsilio, critica letteraria e insegnante presso l’Università di Padova e il Liceo Galilei di Selvazzano Dentro, presenteranno una panoramica sui vari generi letterari, incluse le forme del romanzo e della poesia, nonché le sfide della critica contemporanea. La loro partecipazione è volta a stimolare un dibattito aperto e a incoraggiare un’interazione proficua tra gli studenti e i relatori.

Il programma prevede una serie di interventi che toccheranno i punti salienti della letteratura recente, affrontando questioni chiave che caratterizzano il dibattito attuale sulla contemporaneità. Gli studenti avranno l’opportunità di porre domande e interagire con i relatori, permettendo così un confronto diretto e un apprendimento attivo.

L’evento si propone non solo come una preparazione per gli esami di Stato, ma anche come una significativa occasione di crescita culturale. Gli studenti sono incoraggiati a partecipare attivamente, portando le proprie riflessioni e curiosità riguardo a temi letterari che hanno segnato il panorama culturale italiano negli ultimi anni.

L’assessore alla scuola e politiche giovanili del Comune di Assisi, Paolo Mirti, porterà i saluti istituzionali, sottolineando l’importanza di iniziative come questa per il coinvolgimento dei giovani nella cultura e nella letteratura. La presenza di esperti di alto profilo rappresenta un valore aggiunto per l’educazione degli studenti, che potranno beneficiare del loro sapere e della loro esperienza.

In un’epoca in cui la letteratura si evolve rapidamente, eventi come “Estremo contemporaneo” sono fondamentali per aiutare le nuove generazioni a orientarsi nel vasto panorama letterario. Attraverso l’analisi delle opere recenti e delle tendenze emergenti, gli studenti saranno meglio attrezzati per affrontare le sfide del mondo contemporaneo e per comprendere il ruolo della letteratura nella società attuale.

La partecipazione a questo evento rappresenta un’opportunità significativa per gli studenti delle scuole secondarie, che potranno approfondire le loro conoscenze e sviluppare un pensiero critico nei confronti della letteratura. La scelta di focalizzarsi sulle opere del nuovo millennio offre una chiave di lettura attuale e pertinente, in grado di stimolare l’interesse e la curiosità verso temi spesso trascurati nei programmi scolastici tradizionali.

In conclusione, l’evento “Estremo contemporaneo” si configura come un’importante iniziativa culturale che favorisce il dialogo tra gli studenti e il mondo accademico, creando un ponte tra l’istruzione scolastica e il sapere critico. La collaborazione tra il Liceo Properzio, il Convitto Nazionale, il Comune di Assisi e gli esperti del settore rappresenta un esempio di come le istituzioni possano lavorare insieme per promuovere la cultura e l’educazione dei giovani. Gli studenti sono invitati a partecipare attivamente, cogliendo l’opportunità di confrontarsi con esperti e di esplorare le dinamiche della letteratura contemporanea.