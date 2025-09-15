Properzio abbatte le barriere: percorso Loges inaugurato

Inclusione e autonomia per studenti con disabilità visiva

Il Liceo Sesto Properzio compie un passo decisivo verso l’accessibilità: da settembre 2025, gli studenti con disabilità visiva potranno contare su un nuovo percorso Loges, installato lungo la “Mattonata” fino all’ingresso dell’istituto. L’intervento, frutto della collaborazione tra la Provincia di Perugia e il Comune di Assisi, nasce dalla richiesta della famiglia di Anna Maria, studentessa non vedente, e si inserisce nel più ampio progetto di riqualificazione energetica degli spazi esterni.

Il sistema LOGES – acronimo di Linea di Orientamento Guida e Sicurezza – è composto da superfici tattili progettate per essere percepite sotto i piedi, consentendo a persone cieche e ipovedenti di orientarsi in autonomia e riconoscere potenziali pericoli. L’installazione rappresenta un gesto concreto di attenzione verso chi affronta la scuola con ostacoli aggiuntivi.

La cerimonia di inaugurazione si è svolta lunedì 15 settembre, alla presenza di numerose autorità. Tra queste, Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, ha aperto l’evento insieme alla dirigente scolastica Francesca Alunni, portando il proprio saluto agli studenti. Presenti anche Massimiliano Presciutti, presidente della Provincia di Perugia, il sindaco di Assisi Valter Stoppini, l’assessore alla scuola Scilla Cavanna e la presidente del consiglio comunale Annalisa Rossi.

Nel comunicato stampa diffuso, Proietti ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Favorire l’accesso alla conoscenza significa eliminare ogni barriera. Questo progetto è il risultato di una volontà condivisa tra istituzioni, che hanno saputo ascoltare e agire”.

Presciutti ha evidenziato il valore del lavoro di squadra: “Inclusione e sostenibilità sono principi fondamentali, soprattutto nel contesto educativo. Ringrazio la scuola e il Comune per aver reso possibile questo traguardo”.

Il sindaco Stoppini ha ribadito l’impegno della città: “Assisi è attiva nel promuovere l’accessibilità. Rendere una scuola più inclusiva significa costruire una comunità più equa e accogliente”.

La dirigente Alunni ha parlato di un percorso educativo che va oltre le lezioni: “Il Liceo Properzio vuole essere un modello di scuola senza barriere. Abbiamo lavorato con docenti e studenti su progetti legati ai diritti e al rispetto. Questo nuovo percorso è un altro passo verso una didattica inclusiva e sostenibile”.

Commovente la testimonianza dei genitori di Anna Maria, Ana e Raffaele, che nel comunicato stampa hanno espresso profonda gratitudine: “Il percorso Loges ha migliorato la vita scolastica di nostra figlia. Ora può muoversi con maggiore sicurezza e fiducia. Questo gesto dimostra attenzione e sensibilità verso tutti gli studenti, indipendentemente dalle loro abilità”.

L’iniziativa, nata da un’esigenza concreta, si è trasformata in un esempio virtuoso di collaborazione tra enti pubblici e scuola. Il percorso Loges non è solo una soluzione tecnica, ma un simbolo di rispetto, ascolto e inclusione.

Il Liceo Properzio, già attivo su progetti ambientali e sociali, conferma così la propria vocazione a essere luogo di crescita per tutti. L’accessibilità non è più un concetto astratto, ma una realtà tangibile che parte dal cancello e arriva al cuore della scuola.

Il comunicato stampa diffuso dalla Provincia di Perugia e dal Comune di Assisi racconta una storia di impegno condiviso, dove ogni passo è pensato per non lasciare indietro nessuno.