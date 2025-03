Tre nuovi asili nido comunali in arrivo sul Territorio

Apertura nel 2025-2026, questionario per le famiglie e orari estesi fino alle 18.30

Tre nuovi asili nido – Assisi si prepara a un significativo ampliamento dei servizi socio-educativi pubblici con l’apertura di tre nuovi asili nido comunali nell’anno educativo 2025-2026. Le strutture sorgeranno nelle frazioni di Castelnuovo, Petrignano e Rivotorto, andando ad aggiungersi al primo nido comunale inaugurato nel 2021 a Santa Maria degli Angeli. Con queste nuove realtà, i posti disponibili per i bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni saliranno a 165, raddoppiando la capacità del sistema educativo locale.

L’iniziativa rappresenta un passo avanti verso una città sempre più inclusiva e attenta ai bisogni delle famiglie. Grazie ai fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), il Comune ha potuto investire in spazi innovativi, sicuri e funzionali, pensati per garantire un ambiente ideale per la crescita e lo sviluppo dei più piccoli.

Un questionario per ascoltare le famiglie

Per organizzare al meglio il servizio e rispondere alle esigenze della comunità, il Comune ha lanciato un questionario rivolto alle famiglie interessate. Si tratta di una manifestazione d’interesse preliminare, aperta a tutti i nuclei familiari residenti o meno nel territorio comunale, che permetterà di raccogliere informazioni utili per ottimizzare l’organizzazione delle nuove strutture.

Un progetto per il futuro delle famiglie assisane

Il questionario è disponibile online all’indirizzo https://forms.gle/kBMg6vvyK7NHrbip7 e deve essere compilato entro il 31 marzo 2025. Attraverso poche semplici domande, le famiglie potranno indicare la propria preferenza tra le quattro sedi disponibili e fornire suggerimenti sulle modalità di fruizione del servizio. L’esito dell’indagine sarà determinante per pianificare l’offerta educativa e garantire una distribuzione equilibrata delle iscrizioni.

Orari flessibili e servizi personalizzati

Nell’ultima seduta del Consiglio comunale è stato approvato un importante aggiornamento del Regolamento per l’accesso agli asili nido. Tra le novità introdotte spicca l’estensione dell’orario di apertura fino alle 18.30, anziché alle 16.30 come previsto in precedenza. Il nuovo orario sarà attivo su richiesta, a condizione che almeno otto bambini necessitino del servizio post-nido, dalle 16.30 alle 18.30.

Questo cambiamento risponde alle esigenze delle famiglie che, per motivi lavorativi o personali, richiedono una maggiore flessibilità negli orari di accoglienza. Le modifiche normative riflettono l’impegno del Comune a offrire servizi sempre più qualificati e adattabili alle diverse situazioni.

Le parole dell’amministrazione

Gli assessori Veronica Cavallucci e Paolo Mirti hanno sottolineato l’importanza del progetto, evidenziando come esso rappresenti un segnale tangibile di modernità e attenzione ai bisogni della comunità. “Con l’apertura di tre nuovi nidi e l’estensione degli orari – hanno dichiarato – diamo risposte concrete ai bisogni educativi dei bambini e alle esigenze delle famiglie. Proponiamo strutture innovative, sicure e accessibili, realizzate grazie ai fondi del PNRR intercettati dal Comune. Assisi diventa così una città sempre più vicina alle necessità delle famiglie, capace di offrire servizi di qualità”.

Caratteristiche delle nuove strutture

Le nuove realtà educative saranno dotate di spazi interni ed esterni progettati per favorire il benessere e la crescita dei bambini. Tra le caratteristiche principali figurano:

Ambienti luminosi e accoglienti , pensati per stimolare la creatività e l’apprendimento.

Aree esterne attrezzate , dove i bambini potranno giocare in sicurezza.

Attrezzature moderne e inclusive , per garantire pari opportunità a tutti i piccoli utenti.

Personale qualificato , formato secondo gli standard più elevati per garantire un’esperienza educativa di qualità.

Un investimento per la comunità

L’apertura dei tre nuovi asili nido comunali rappresenta un investimento strategico per il futuro di Assisi. Non solo amplia l’offerta educativa pubblica, ma contribuisce anche a ridurre le disuguaglianze sociali, offrendo a tutte le famiglie, indipendentemente dal reddito, la possibilità di accedere a servizi di alta qualità. Inoltre, la presenza di strutture moderne e ben organizzate favorisce la conciliazione tra vita familiare e lavorativa, un aspetto cruciale per la crescita economica e sociale del territorio.

Prossimi passi

Dopo la chiusura del questionario, prevista per il 31 marzo 2025, il Comune procederà con l’analisi dei dati raccolti. Successivamente, verranno definite le modalità di iscrizione per l’anno educativo 2025-2026, che saranno comunicate attraverso i canali ufficiali del Comune. Le famiglie interessate sono invitate a partecipare attivamente al processo, fornendo feedback preziosi per la pianificazione del servizio.