Università Telematica Pegaso, tutti gli studenti potranno sostenere esami da remoto

Il Direttore della sede di Assisi, Matteo Fortunati, annuncia che da oggi tutti gli studenti iscritti all’Università Telematica Pegaso, potranno sostenere gli esami da remoto. «In questi giorni – spiega l’avvocato Fortunati – i tecnici e gli uffici, lavorando giorno e notte, hanno predisposto delle procedure autorizzate dal MIUR per poter sostenere anche gli esami a Distanza».

Secondo il direttore è un grande segnale. «I nostri studenti – dice – oltre che studiare, da casa, potranno sostenere pure gli esami da casa, in tutta sicurezza. In questo periodo di brutte notizie avevamo bisogno di una forte e repentina risposta e mi sento di Ringraziare il Presidente dell’Università Telematica Pegaso ed Unimercatorum Danilo Iervolino per la fiducia riposta in me ed il Responsabile Nazionale delle sedi di Esami, Professor Calogero Di Carlo che ha sempre sostenuto, con passione la nostra realtà regionale e il sottoscritto in questo grande progetto e colgo l’occasione per annunciare, a breve, altre novità».