Cominciato restauro della Fontana dei Tre Leoni ad Assisi

Cominciato restauro della Fontana – Il restauro della Fontana dei Tre Leoni di Assisi, situata in Piazza del Comune, ha preso ufficialmente il via questa mattina grazie al finanziamento dell’Art Bonus, un incentivo fiscale che offre un credito d’imposta del 65% per le donazioni destinate a progetti culturali, alla valorizzazione dei beni storici e al rilancio del turismo.

L’intervento, pianificato per recuperare e preservare questo importante simbolo cittadino, si concentra su una serie di operazioni specialistiche. Il piano di restauro, infatti, include la pulizia accurata della fontana, la rimozione dello strato di vecchia resina impermeabilizzante e delle stuccature attuali, che nel tempo hanno perso efficacia. In aggiunta, verranno consolidate le superfici lapidee, integrate le parti mancanti e ripristinata la protezione impermeabile della vasca, garantendo così la durabilità dell’opera. La fase finale prevede l’applicazione di uno strato di protezione con resine speciali per una conservazione ottimale nel tempo.

La supervisione del progetto è affidata direttamente al Comune di Assisi, che coordina ogni fase dei lavori, mentre la ditta incaricata per l’esecuzione pratica è quella di Sergio Fusetti, nota per la competenza e l’esperienza nel restauro di beni artistici e monumenti. Questo tipo di collaborazione fra enti locali e specialisti del settore mira a ottenere un risultato che rispetti l’autenticità del monumento e le necessità tecniche di preservazione.

Il progetto è stato reso possibile dal sostegno di numerosi sponsor privati, che hanno aderito all’iniziativa di riqualificazione del patrimonio culturale di Assisi. Tra questi si annoverano Brunello Cucinelli, CIAM, Refrigeneration Design, FOMAP, Precision Mechanics, Manini Prefabricati, Molitoria Umbra, NTS Project, Grigi, Petrini, Polycart S.p.a., SCAI, SIR Safety System e Spaccapanico. L’Amministrazione Comunale ha espresso un profondo ringraziamento a tutti i partner che hanno contribuito con erogazioni liberali, dimostrando un forte impegno per la salvaguardia del patrimonio locale.

La Fontana dei Tre Leoni rappresenta un simbolo storico e artistico per la comunità di Assisi, che vede in questo restauro non solo un atto di conservazione, ma anche un’opportunità per rafforzare l’attrattiva turistica della città. Piazza del Comune, cuore della città e sede della fontana, è un luogo iconico che ogni anno accoglie migliaia di visitatori. Il restauro si inserisce, pertanto, in un più ampio piano di valorizzazione del centro storico, in linea con l’obiettivo del Comune di rendere sempre più attraente e fruibile l’intero patrimonio cittadino.

L’Art Bonus, lo strumento finanziario che ha facilitato il progetto, rappresenta per Assisi e per altre realtà italiane un’opportunità per finanziare e portare a termine iniziative di recupero del patrimonio culturale. Questa agevolazione fiscale, che prevede un credito d’imposta del 65% per i donatori, è stata fondamentale per raccogliere i fondi necessari e garantire una continuità degli interventi.

L’intervento in corso alla Fontana dei Tre Leoni è solo uno dei progetti che Assisi sta portando avanti per la tutela del proprio patrimonio. Altri interventi in città sono stati realizzati negli ultimi anni grazie all’Art Bonus e a collaborazioni tra pubblico e privato, dimostrando una sensibilità sempre maggiore per la conservazione del patrimonio storico. Gli amministratori comunali puntano a rendere Assisi un centro di eccellenza per la cultura e la storia, con benefici diretti sul turismo, un settore trainante per l’economia locale.

Il restauro della fontana include una tabella di marcia ben definita, volta a concludere i lavori entro un tempo stabilito, così da restituire il monumento alla città e ai suoi visitatori nel più breve tempo possibile. Il Comune di Assisi si augura che questa iniziativa possa ispirare altre realtà a promuovere interventi simili, sostenendo il ruolo centrale del patrimonio culturale come risorsa strategica per il rilancio turistico ed economico delle città storiche.

Inoltre, il restauro della fontana non si limita a preservare un’opera d’arte, ma mira a garantire una fruizione pubblica continua, mantenendo intatta l’armonia visiva della Piazza del Comune. La manutenzione e cura degli spazi storici, come la Fontana dei Tre Leoni, rafforza l’identità della città e promuove l’immagine di Assisi come centro di riferimento per l’arte, la storia e la cultura italiana.

L’Amministrazione Comunale, nelle sue dichiarazioni, ha sottolineato l’importanza di collaborazioni come queste per il bene comune, ringraziando non solo gli sponsor ma anche la comunità che si dimostra sempre pronta a sostenere il recupero delle proprie radici culturali. Con questo nuovo restauro, Assisi riafferma il proprio impegno nella cura dei suoi monumenti, arricchendo l’offerta turistica e culturale della città e offrendo un contributo concreto alla valorizzazione dell’Umbria.