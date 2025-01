Lavori di manutenzione ai lampioni a Santa Maria degli Angeli

Lavori di manutenzione – A partire dal 28 gennaio 2025, alcune strade del quartiere di Santa Maria degli Angeli, nel comune di Assisi, rimarranno temporaneamente senza illuminazione pubblica a causa di lavori di manutenzione ai lampioni. Gli interventi interesseranno via Cimabue, via S. Martini, via Raffaello, via Patrono d’Italia e via 4 Novembre. I pali della luce saranno rimossi e sottoposti a manutenzione dalla ditta incaricata del servizio, per poi essere ricollocati e riattivati entro pochi giorni.

Per garantire la sicurezza delle aree interessate durante il periodo di oscuramento, il sindaco facente funzione di Assisi, Valter Stoppini, ha richiesto un supporto alla Compagnia dei Carabinieri di Assisi, con particolare attenzione alle ore notturne. Nella mattinata odierna, Stoppini ha incontrato il comandante Vittorio Jervolino nella sede comunale di Santa Maria degli Angeli. Durante il colloquio, sono stati discussi diversi aspetti legati alla sicurezza del territorio.

Al termine dell’incontro, Stoppini ha espresso gratitudine verso i Carabinieri per la loro presenza costante e il lavoro svolto in collaborazione con le altre forze dell’ordine per la tutela dei cittadini. Il sindaco ha inoltre rivolto complimenti al comandante Jervolino per l’ultima operazione condotta, che ha portato allo smantellamento di una rete di spaccio di droga con il coinvolgimento di minorenni.

I lavori di manutenzione rientrano in un piano più ampio volto a migliorare l’efficienza dell’illuminazione pubblica e a garantire un ambiente più sicuro per i residenti. Le autorità locali invitano i cittadini a prestare attenzione durante il periodo di intervento e a segnalare eventuali criticità.