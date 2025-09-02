Via Eremo delle Carceri, riqualificazione e 100 posti auto

l’intervento della provincia punta a sicurezza e sosta per cittadini

Sono in corso ad Assisi i lavori di riqualificazione di via Eremo delle Carceri, strada provinciale che collega il centro storico al sito francescano nella parte alta della città. L’intervento, attivato dalla Provincia di Perugia su richiesta del Comune, mira a migliorare la sicurezza e creare nuovi spazi di sosta per residenti e pendolari.

Il tratto interessato, lungo circa 700 metri lungo la SP251-1 di San Benedetto, vedrà la realizzazione di circa 100 posti auto regolamentati secondo il codice della strada. I lavori comprendono la posa di una condotta adeguata per lo smaltimento delle acque meteoriche e la costruzione di una cunetta cementata carrabile, che potrà essere utilizzata anche come parcheggio, migliorando significativamente la sicurezza stradale rispetto all’attuale struttura in cemento.

Il vicesindaco con delega ai parcheggi, Veronica Cavallucci, ha effettuato un sopralluogo il primo settembre insieme a tecnici della Provincia e della Polizia locale per monitorare l’andamento dei lavori, già avviati e previsti in conclusione entro il mese.

“L’intervento sarà realizzato a stralci – spiegano il sindaco Valter Stoppini e il vicesindaco Cavallucci – in modo da rendere gradualmente fruibili i tratti completati. I nuovi posti auto saranno destinati a residenti e pendolari, incrementando e regolamentando la sosta in prossimità del centro storico, anche a seguito dell’incendio del parcheggio Matteotti. Ringraziamo la Provincia di Perugia – Servizio Gestione Viabilità per la risposta rapida e concreta alle esigenze di sicurezza e sosta.”

Il presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti, sottolinea come l’operazione rappresenti un esempio di sinergia tra enti, garantendo sicurezza e nuovi parcheggi in un periodo di elevato afflusso turistico, con eventi importanti come il Giubileo. L’intervento conferma l’impegno a rendere più fruibili e sicure le vie di collegamento della città, migliorando la qualità della vita per cittadini e visitatori.