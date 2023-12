1223-2023 Petrignano celebra gli 800 del Presepe di San Francesco

Ad 800 anni esatti dal primo presepe vivente, ideato e creato da San Francesco di Assisi a Greccio, Petrignano omaggia il poverello di Assisi con il suo presepe vivente. La tradizionale rievocazione storico-religiosa, ormai giunta alla sua 42° edizione, quest’anno sarà completamente dedicata al Santo di Assisi.

San Francesco, infatti, sarà al centro della rappresentazione e guiderà gli spettatori tra i vicoli del castello medievale e lungo le rive del fiume Chiascio. Francesco sarà il narratore del presepe Vivente di Petrignano, prenderà per mano gli ospiti e li condurrà lungo tutto il percorso, mostrandogli la vita al tempo della nascita di Gesù.

Nella notte di Natale del 1223 San Francesco voleva vedere con i propri occhi quale fossero le condizioni in cui nacque il Bambino Gesù, voleva contemplare in prima persona quali fossero le privazioni e la povertà in cui venne al mondo. Fece portare in una grotta un bue e un asinello e diede vita al primo presepe vivente della storia.

Il presepe vivente di Petrignano vuole quindi, come fece il Santo, far vedere ai visitatori quali erano le condizioni in cui nacque il Bambin Gesù, ricreando la Betlemme di 2000 anni fa.

Saranno messi in scena gli antichi mestieri, la vita contadina, scene di vita quotidiana, ma anche i personaggi storici contemporanei di Gesù, come: Erode il Grande, il Sommo Sacerdote o Publio Sulpicio Quirino.

Ancora oggi, come 800 anni fa, partecipare al presepe vivente permetterà a chiunque di respirare il vero spirito del Natale, fatto di semplicità, povertà e contemplazione.

Inserito nel programma del “Natale ad Assisi, città presepe”, il presepe di Petrignano sarà raggiungibile anche tramite bus navetta gratuito, messo a disposizione dall’amministrazione comunale, con partenza ogni 40 minuti dalla Piazza del Comune di Assisi.

Gli orari e i giorni della rappresentazione saranno: 25 e 26 Dicembre 2023, 1 e 6 Gennaio 2024, dalle ore 17:15 alle ore 19:30. Il 6 Gennaio 2024 la rappresentazione sarà preceduta dalla sfilata di tutti i figuranti per le vie del paese, a partire dalle ore 16:00. Parte del ricavato della vendita dei biglietti, come ogni anno, verrà devoluto in beneficienza.