Approvato disegno di legge per le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di S.Francesco

L’amministrazione comunale esprime grande soddisfazione per l’approvazione in Commissione cultura del Senato del disegno di legge per le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi. Nel contempo ringrazia il sindaco di Assisi che ha seguito da vicino l’iter sin dal maggio 2021, il Governo, il Ministro della Cultura Dario Franceschini e il Ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco, e la Commissione cultura del Senato nella persona del presidente Riccardo Nencini.

Comune di Assisi

Il disegno di legge istituisce un Comitato nazionale a cui assegna risorse per 4milioni 510 mila euro per gli anni dal 2022 al 2028 con il compito di elaborare il programma culturale delle celebrazioni. Il Comitato sarà composto da 20 membri, il presidente sarà nominato dal Consiglio dei Ministri, ne sarà componente di diritto il sindaco del comune di Assisi.