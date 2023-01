Auto Bonaccini in divieto di sosta, Pd, questioni di sicurezza

In merito alla nota del consigliere regionale della Lega Stefano Pastorelli il PD di Assisi rende noto che, per motivi legati al dispositivo di sicurezza attivato, il mezzo con cui è arrivato il Presidente Bonaccini è stato lasciato in sosta nei pressi del luogo dell’evento e dei mezzi delle forze dell’ordine presenti con un servizio di vigilanza riservato, come avviene per qualsiasi autorità che partecipa a eventi pubblici nel nostro Comune. Il conducente del mezzo ha seguito le indicazioni fornite e lo stesso ha sostato per circa un’ora su uno stallo per sosta residenti che risultava libero al momento dell’arrivo.