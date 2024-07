Critiche alla Giunta Comunale di Assisi per l’Uso della Festa di Sant’Anna

Stefano Pastorelli, consigliere regionale di Forza Italia, insieme ai consiglieri comunali di opposizione ad Assisi, Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli, hanno espresso il loro dissenso riguardo all’incontro organizzato dal Sindaco Proietti e dall’intera Giunta comunale previsto per oggi, 25 luglio, alla Festa di Sant’Anna. Secondo i consiglieri, un evento che dovrebbe essere dedicato allo svago e alla convivialità dei cittadini non dovrebbe essere utilizzato come piattaforma per fini politici ed elettorali.

La Festa di Sant’Anna è vista come un evento ricreativo; l’idea di strumentalizzarla per promuovere progetti amministrativi o per discutere temi delicati come la viabilità comunale, provinciale e comunale, appare inappropriata e fuori luogo.

I consiglieri ribadiscono l’importanza di rispettare la natura ricreativa di questa e delle prossime feste popolari e chiedono che siano altre le sedi in cui discutere temi politici ed amministrativi.

Pertanto, per rispetto di tutti i cittadini, i consiglieri ritengono fondamentale separare le occasioni di festa dai momenti di discussione politica. Nonostante le critiche, i consiglieri rimangono a disposizione per collaborare costruttivamente alla risoluzione delle problematiche legate alla viabilità ed alla gestione del territorio.