Elezioni Assisi, vince Proietti, i consiglieri più votati delle singole liste

Una vittoria inaspettata. Stefania Proietti vince al primo turno. Un risultato storico come lei stessa ha detto durante le prime dichiarazioni. In realtà molti si spettavano un ballottaggio tra centrosinistra di Stefania Proietti e il centrodestra di Marco Cosimetti. La sindaca ottiene 10 seggi: Assisi Domani avrà 4 seggi, altri 4 al Partito Democratico, 1 ad Assisi Civica e 1 il Movimento 5 Stelle. Marco Cosimetti ne avrà 5: Lega Salvini 2, Assisi Insieme 2, Fratelli D’Italia 1, resta fuori dal consiglio Forza Italia-Progetto Assisi, così come tutte le liste degli altri candidati Francesco Fasulo, Luigino Ciotti e Roberto Sannipola.

Fonte Comune di Assisi e Ministero dell’Interno

I candidati a consigliere più votati del centrosinistra

Veronica Cavallucci della lista Assisi Domani ha ottenuto 587 voti, seguita da Giovanna Scilla 289, Alfredo Bolletta 264 Giuseppe Cardinali 228 e Maryena Veronica Giuseppina Massini con 219. Nel PD in prima fila con 818 c’è Valter Stoppini seguito da Paolo Lupattelli con 288, Francesca Corazzi 272, Donatella Casciarri 263, Alberto Capitanucci 237. Nella lista Assisi Civica con 192 c’è Massimo Paggi, Caterina Costa 115, in parità con Laura Pizziconi. Nel M5S il candidato che ha avuto più voti è stato Isabelli Fischi con 115 seguito da Adil Zaoin con 95 e Fabrizio Leggio con 70.

I candidati a consigliere più votati del centrodestra

Jacopo Pastorelli è il più votato della Lega Salvini con 223 voti, seguito da Francesco Mignani con 216, Massimo Bisogno con 210, stessi anchevoti ad Alessandro Luigi Mencarelli. Della lista Assisi Insieme Emidio Ignazio Moroni ottiene 355 voti, Lucio cannelli 209, Giancarlo Cavallucci 165, Chiara Comparozzi 126. In Fratelli D’Italia Stefano Apostolico ha ottenuto 295, al secondo posto Michele Leonelli con 292, Daniele martellini 245, Erika Rossi 218. In Forza Italia-Progetto Assisi il più votato è stato Luigi Bastianini con 257, Ivano Bocchini con 225, Mariateresa di Muro con 202.