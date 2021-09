Chiama o scrivi in redazione

Elezioni Assisi, polemiche e comunicazioni, di due big in orbita

di Lorenzo Capezzali

Assisi: Polemiche e comunicazione elettorali diverse mandano in orbita i due big, Marco Cosimetti e Stefania Proietti, cui ognuno darebbe chance di vittoria proprio per il fatto di rappresentare la fetta di elettori piu’ cospicui per tradizioni politiche. Giocare la differenza dei propri averi ideologici e di programma e’ il bilancino del dopo 4 ottobre quando uno dei due verita’ incoronato sindaco.

La sindaca uscente Stefania Proietti ha dalla sua la continuita’ di un esercizio amministrativo svolto mentre Marco Cosimetti porta l’ex novo di un corredo di forme e contenuti da convincere. Da qui la diversa comunicazione improntata alla conoscenza dei fatti e agli argomenti della diversita’ assoluta. Web, cartaceo, manifesti, dirette TV, interviste, capacita’ redazionali colpi di scena della ribalta negli incontri al chiuso.

Qui la polemica politica dell’antagonismo del sindaco uscente Proietti attraverso confronti popolari e taglio comunicativo del territorio a fronte di misurate applicazione del monotematico culturale storico e del diverso turismo e tasse del contendente Cosimetti.

A pelle due misure e due pesi con possibile svolta marcata!

Poi l’happening polemico dell’ex sindaco socialista Edo Romoli nei confronti del vice sindaco Walter Stoppini, un contrappeso in campagna elettorale che potrebbe inserirsi in un contesto di prospettive di movimento politico collaterale dello stesso Romoli.