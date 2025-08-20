Il verde pubblico ad Assisi resta un nodo irrisolto

La lista cicogna denuncia incuria e ritardi cronici

Secondo la lista civica guidata da Eolo Cicogna e Giancarlo Cavallucci, la gestione del verde pubblico ad Assisi continua a mostrare gravi lacune, nonostante le rassicurazioni del sindaco Stoppini. La replica dei consiglieri arriva dopo le dichiarazioni del primo cittadino, che ha definito la manutenzione “attenta e programmata”.

La realtà, secondo l’opposizione, è ben diversa: aiuole abbandonate, rotonde invase dall’erba, alberi non potati e pericolanti sono stati visibili a lungo prima che le segnalazioni smuovessero gli interventi. Se esiste una programmazione, affermano, è talmente lenta da risultare inefficace.

Il sindaco ha espresso rammarico per aver deluso i consiglieri, ma Cicogna e Cavallucci ribattono che la vera delusione è dei cittadini, che pagano le tasse e si aspettano una città curata e sicura. Non si tratta di una questione personale o politica, ma di rispetto verso chi vive quotidianamente il territorio.

La lista sottolinea come la manutenzione non possa essere ridotta a interventi sporadici in vista di eventi o ricorrenze. La cura del verde deve essere continua, strutturata e trasparente, con potature regolari, controlli sulla stabilità delle piante e attenzione costante alla sicurezza.

Non è una polemica elettorale, precisano i consiglieri, ma una presa di posizione concreta su ciò che i cittadini vedono ogni giorno e che spesso sfugge agli uffici competenti. Non si vuole screditare l’immagine della città, ma evidenziare ciò che rischia di rimanere nascosto.

La giustificazione della carenza di risorse non convince: secondo la lista, i fondi ci sono, ma vengono impiegati in modo discutibile, privilegiando iniziative di visibilità politica a scapito delle necessità reali. La priorità deve essere la sicurezza e la vivibilità degli spazi pubblici, non il consenso.

Serve un impegno serio, continuativo e non condizionato da logiche elettorali. La differenza, concludono, è chiara: mentre il sindaco si accontenta di “tagliare l’erba”, loro parlano di cura vera, quella che si riserva a un giardino prezioso, non a un prato lasciato crescere senza criterio.

Assisi merita attenzione quotidiana, non interventi dell’ultimo minuto.