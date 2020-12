Concorso Presepi Natale 2020, anche qualche giorno per partecipare

Mancano pochi giorni per partecipare al Concorso Presepi Natale 2020: scade infatti il 18 dicembre il termine per la presentazione della domanda da compilare su apposito modulo e inviare a mezzo posta ordinaria o posta elettronica (turismo@comune.assisi.pg.it). Il Concorso è un appuntamento bandito dal Comune di Assisi per premiare i presepi allestiti in Assisi centro, a Santa Maria degli Angeli e Rivotorto, nelle piazze, lungo le strade o negli angoli delle vie dove sono visibili ai passanti.

Lo scopo fondamentale dell’iniziativa è non solo ricordare che il presepe è una delle più radicate tradizioni natalizie ma anche il simbolo del messaggio francescano.

A coloro che presentano domanda (cittadini, associazioni, enti e scuole) è richiesto un buon livello artistico sia nell’esecuzione dell’opera che nell’ambientazione della stessa; è ammessa qualsiasi tecnica con esclusione di grafica e pittura. I presepi dovranno rimanere esposti al pubblico ininterrottamente dalle 9 alle 19 di tutti i giorni, dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021.