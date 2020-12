Chiama o scrivi in redazione

Gli auguri del sindaco di Assisi a Papa Francesco, che compie gli anni

A nome della Città di Assisi il sindaco Stefania Proietti ha inviato un messaggio di auguri a Papa Francesco per il suo compleanno. “Oggi, Santo Padre, festeggia 84 anni – ha scritto il sindaco – e vogliamo, come amministrazione comunale e a nome di tutti i nostri cittadini e della Città Serafica, rivolgerLe il nostro più caloroso augurio considerato il forte legame che La unisce alla Città di San Francesco.

Qui Lei è venuto più volte da quando è salito al soglio pontificio, qui ha voluto firmare la Sua terza enciclica “Fratelli tutti”, qui ha voluto riunire, purtroppo solo digitalmente a causa del Covid-19, oltre duemila giovani economisti e imprenditori per sottoscrivere il patto per una nuova economia”.

“Nel solco della “Laudato Si’” e della “Fratelli tutti” Le siamo vicini – ha concluso il sindaco – anche in questo momento così delicato e difficile per l’emergenza sanitaria e la crisi economica, sappiamo quanto è immenso il Suo impegno per i poveri, gli ultimi, i deboli, il creato e Le esprimiamo, una volta ancora, la nostra volontà di diventare il più possibile una comunità che concretizza gli ideali francescani a cui si ispira tutto il Suo pontificato”