Aggiornamento Pa, relatori di eccellenza a maggio con Scuola Umbra

PERUGIA – La responsabilità erariale e l’attività della Pubblica Amministrazione nella situazione di emergenza generata dalla diffusione del coronavirus saranno i temi al centro del nuovo piano formativo digitale a catalogo per il prossimo mese di maggio, proposto da Alberto Naticchioni, Amministratore Unico e responsabile scientifico della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica.

Il primo appuntamento mensile in calendario è per il 4 maggio con la formazione a distanza “Semplificazioni nell’ambito delle sedute degli organi collegiali al tempo del Covid-19”. Sarà proposta una lettura organica dell’articolo73 del Decreto Legge 18 del 17 marzo scorso e delle modalità di votazione. In aula virtuale: Paolo Caracciolo, Segretario generale della Provincia de L’Aquila

E’ programmato per l’8 maggio il corso online “Il futuro degli enti locali post COVID-19: aspetti contabili, fiscali e amministrativi”. Al centro dell’incontro, accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Perugia, le novità introdotte dal DL “Cura Italia” per gli Enti Locali. Interverrà Francesco Cuzzola, dottore commercialista, formatore su contabilità, bilancio e fiscalità per la P.A.; componente Commissione Nazionale Enti Locali e PA – Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

E’ in progettazione per metà maggio il seminario promosso dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica d’intesa con la Procura Generale della Corte dei Conti. La responsabilità erariale degli amministratori e dei dipendenti degli enti pubblici, i nuovi indirizzi della giurisprudenza e gli aggiornamenti normativi in materia saranno i temi al centro dell’incontro. Previsto l’intervento di Alberto Avoli, Procuratore Generale presso la Corte dei Conti.

Le capacità assunzionali della Pubblica Amministrazione, l’applicazione dell’articolo 33 del DL 34 del 2019 e le nuove procedure concorsuali imposte dall’emergenza coronavirus saranno oggetto del corso digitale “Le assunzioni nel 2020 degli Enti pubblici” programmato per l’11 maggio. Relatore dell’incontro: Arturo Bianco, esperto in organizzazione e gestione del personale di Regione ed Enti locali.

“Come evitare il danno erariale nella gestione del patrimonio immobiliare pubblico” è il tema del seminario online programmato per il 12 maggio. Flavio Paglia, responsabile della valorizzazione del patrimonio dell’Amministrazione provinciale di Genova, autore di numerose pubblicazioni e formatore, approfondirà la gestione patrimoniale pubblica e la corretta determinazione dei canoni per le concessioni e per le locazioni attive.

Il seminario a distanza “Approfondimenti e novità in materia previdenziale” sarà in calendario il 15 maggio. Sotto la lente le novità in materia previdenziale, il cumulo e la totalizzazione dei contributi, la ricongiunzione. La disciplina in materia sarà approfondita da Manuela Naldi, formatore esperto nel settore previdenziale per le pubbliche amministrazioni.

Sarà dedicato alla gestione dei documenti in modalità di lavoro agile o smart working il corso organizzato in modalità e-learning il prossimo 20 maggio. Il seminario “Lavoro agile e gestione dei documenti nella Pubblica Amministrazione” sarà tenuto da Giovanna Giubbini, Direttore della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria e delle Marche.

La formazione a distanza mensile culminerà nella seconda metà del mese con due importanti appuntamenti. Il 22 maggio si svolgerà “La plenaria del Consiglio di Stato sull’accesso civico generalizzato in tema di appalti pubblici” con Roberto Caponigro, Consigliere di Stato e il 26 maggio si terrà il seminario online “Principi per la corretta redazione degli atti amministrativi” con Oberdan Forlenza, Consigliere di Stato.