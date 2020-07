Chiama o scrivi in redazione

Il saluto del sindaco Proietti al prefetto Sgaraglia

Il sindaco Stefania Proietti esprime felicitazioni al prefetto Claudio Sgaraglia per il nuovo incarico a capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

“E’ un riconoscimento importante che testimonia le eccezionali capacità professionali e umane del dottor Sgaraglia – ha affermato il sindaco – con cui in questi ultimi due anni abbiamo avuto l’onore di collaborare e con cui, per conto della Città di Assisi, siamo riusciti a instaurare uno splendido rapporto istituzionale e sinergico. Tantissime sono state le iniziative e gli eventi condivisi e in ogni occasione il prefetto Sgaraglia ha dimostrato grande disponibilità e umanità oltre a un altissimo senso dello Stato. E’ stato un continuo punto di riferimento anche negli ultimi mesi quando abbiamo fronteggiato l’emergenza Covid nel rispetto dei ruoli e con un consistente sforzo di energie”.

“Ricordo inoltre – ha concluso il sindaco – che con il sostegno del prefetto Sgaraglia siamo riusciti a concludere la vicenda dell’hotel Subasio, riuscendo a “liberare” la struttura da una gestione raggiunta da interdittive antimafia”.