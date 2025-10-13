Nasce “Prospicio”, nuova associazione culturale e politica ad Assisi

Obiettivo: dialogo con i cittadini e sostegno al progetto Stoppini

Il 13 ottobre è stata ufficialmente registrata l’associazione culturale e politica “Prospicio”, nata a seguito della sottoscrizione dell’atto costitutivo avvenuta lo scorso 16 settembre. Il nuovo soggetto si inserisce nel panorama civico di Assisi come struttura di elaborazione e proposta, con l’intento dichiarato di offrire strumenti di partecipazione e supporto concreto ai cittadini, in particolare ai più fragili.

Tra i soci fondatori figurano alcuni dei protagonisti della lista “Stoppini Sindaco”, formazione che ha contribuito all’elezione di Valter Stoppini alla guida del Comune di Assisi e alla conquista di tre seggi in consiglio comunale. I consiglieri eletti, oggi membri dell’associazione, ricoprono incarichi istituzionali di rilievo: Annalisa Rossi è presidente del Consiglio comunale, Andrea Bertolini presiede la commissione edilizia, mentre Cristina Susta è capogruppo della lista Stoppini e componente della commissione sanità.

L’associazione si propone come parte integrante di un progetto più ampio, articolato su diversi livelli di partecipazione e comunicazione. Il primo è il “Manifesto dei valori fondanti”, documento che definisce i principi ispiratori dell’iniziativa. Segue il portale “Agorà”, uno spazio virtuale pensato per raccogliere proposte, idee, osservazioni e segnalazioni dei cittadini in un rapporto continuo e interattivo. Il terzo pilastro è rappresentato dalla stessa “Prospicio”, intesa come struttura organizzativa capace di tradurre i valori e le idee in azioni concrete, promuovendo anche la creazione di liste civiche orientate alla partecipazione e alla cura del bene pubblico.

La presidenza dell’associazione è stata affidata a Nazzareno Stazi, chiamato a coordinare la segreteria e le prime attività operative. Il programma di “Prospicio” si concentra sulla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale del territorio, con l’obiettivo di rilanciare Assisi come centro di eventi culturali di rilievo nazionale e internazionale. Tra le priorità figurano il sostegno ai giovani attraverso la promozione di nuove imprese, la tutela del monte Subasio e la creazione di itinerari naturalistici, oltre alla riqualificazione delle vie e dei sentieri tradizionali.

L’associazione punta inoltre alla rivitalizzazione del centro storico, alla promozione di uno sviluppo urbanistico sostenibile e al rispetto delle indicazioni europee sulla riduzione del consumo di suolo. Al centro del programma anche la salvaguardia ambientale, l’attenzione ai bisogni degli anziani e delle persone con disabilità, il rafforzamento del dialogo tra cittadini e amministrazione e l’impegno per la legalità.

Il nome “Prospicio”, derivato dal verbo latino prospicio (“guardare avanti”, “prevedere”), sintetizza la visione dell’associazione: una realtà che intende osservare il presente con attenzione e orientarsi verso il futuro con spirito costruttivo.

La nuova associazione intende collaborare con le liste e i partiti che sostengono l’attuale amministrazione, mantenendo al contempo un ruolo di stimolo e vigilanza. Attraverso il sito “Agorà”, in fase di attivazione, “Prospicio” ambisce a diventare un canale diretto tra cittadini e istituzioni, aperto anche al dialogo con realtà territoriali vicine, per farsi portavoce di istanze e proposte volte al miglioramento della comunità.