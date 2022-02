PD Assisi, solidarietà al popolo ucraino

In relazione al conflitto tra Russia e Ucraina il Partito Democratico di Assisi esprime solidarietà al popolo ucraino e condanna l’uso della forza come strumento di aggressione e risoluzione delle controversie, richiamandosi alla nostra Costituzione e al suo netto no alla guerra.

Fonte Ufficio Stampa

Partito Democratico Assisi

Sostiene inoltre tutte le azioni che il PD ha intrapreso a livello regionale e nazionale perché il ruolo dell’Italia sia quello di favorire il cessate il fuoco nel più breve tempo possibile, al fine di riattivare i canali diplomatici come unico strumento per la risoluzione della crisi.

Le immagini delle esplosioni e della metropolitana usata come rifugio antiaereo riportano la nostra mente a momenti drammatici che il nostro continente ha già vissuto e sono un monito a non dare per acquisite le conquiste di pace e libertà e a lavorare perché la politica sia all’altezza delle sfide che deve affrontare, non ultima quella di un impegno reale e concreto per costruire una cultura di pace.