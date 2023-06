Richiesta consiglieri Lega: Rivedere lo spegnimento delle luci notturne

Il Comune di Assisi è chiamato a riconsiderare la propria delibera di giunta riguardante lo spegnimento delle luci notturne. La richiesta arriva dai consiglieri comunali della Lega, Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli, che hanno raccolto numerose segnalazioni di cittadini preoccupati per la situazione attuale.

“Soprattutto nelle frazioni, ma anche nelle zone di Santa Maria degli Angeli, insistono problemi legati all’ordine pubblico e alla sicurezza rispetto ai quali il sindaco Proietti non può continuare a far finta di niente”, spiegano i consiglieri leghisti. La decisione di spegnere le luci era stata presa in considerazione come parte di un piano per ridurre i consumi energetici e le emissioni, a causa dell’aumento dei costi dell’energia. Tuttavia, secondo i consiglieri, ora è necessario rivedere le priorità e tornare alla normalità.

La sicurezza e il benessere dei cittadini sono di primaria importanza, e pertanto è fondamentale che l’Amministrazione comunale di Assisi valuti attentamente gli impatti negativi dello spegnimento anticipato della pubblica illuminazione. Si richiede quindi l’annullamento della delibera di giunta al fine di garantire un ambiente più sicuro e protetto per tutti i cittadini.

Un altro aspetto da considerare è l’impatto sul turismo. In questo periodo estivo, molti visitatori si soffermano a passeggiare e a vivere la città fino a tarda sera. Assisi, come rinomata destinazione turistica, dovrebbe essere fruibile senza condizioni di sorta. Non possiamo permetterci di spegnere tutto a un certo orario e subire anche un danno d’immagine agli occhi di chi arriva da ogni angolo del mondo per ammirare il nostro territorio.

La richiesta dei consiglieri Lega di Assisi è dunque chiara: rivedere la delibera e ripristinare l’illuminazione pubblica negli orari notturni. La sicurezza dei cittadini e il prestigio turistico di Assisi non possono essere compromessi. Spetta ora all’Amministrazione valutare attentamente questa richiesta e agire di conseguenza per il bene della comunità e dei visitatori che amano questa splendida città.