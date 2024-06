Giovani dell’Economia di Francesco passi verso Gerusalemme

Il 13 giugno 2024 segna un traguardo importante per l’iniziativa Steps for Peace, promossa dai giovani dell’Economia di Francesco. La marcia per la pace sta riscuotendo un crescente successo a livello globale, superando la soglia dei due milioni di passi donati. L’obiettivo di Steps for Peace è di dare concretezza alla visione di un’economia più umana e solidale, promossa da Papa Francesco e dal Santo d’Assisi, attraverso un’economia di Pace. Il traguardo finale è di raggiungere i sei milioni di passi necessari per unire simbolicamente Assisi alla Terra Santa, culminando con il viaggio di una delegazione dell’Economia di Francesco a Gerusalemme.

Giovani e studenti provenienti da Brasile, Portogallo, Uganda, Italia e Giordania si sono uniti a questa marcia per la pace, contribuendo con i loro passi alla campagna Steps for Peace. Come ha sottolineato Papa Francesco, “l’economia che uccide, che esclude, che inquina, che produce guerra, non è economia”. Questa marcia rappresenta quindi non solo un simbolo, ma un passo concreto verso la trasformazione di un’economia che rispetti la dignità umana e promuova la pace.

Gli organizzatori dell’iniziativa commentano: “Ogni cammino è un innesco che speriamo possa continuare ad attivare altre migliaia di giovani nel mondo per la Pace. Non si può costruire Pace senza la disponibilità da parte di ognuno a lasciare la propria posizione di partenza, senza mettersi in cammino. È cammino il negoziato internazionale di pace, come la scelta di spostare i propri risparmi, abbandonare un brand a cui si era affezionati, o aprire gli occhi sulle bellezze della natura e percepirne la sua fragilità. Tutti possiamo fare qualcosa per la pace, se siamo disposti a fare il primo passo”.

Da Haiti a Palermo, da Napoli a Madrid, i partecipanti a Steps for Peace hanno dimostrato un impegno straordinario verso la pace attraverso azioni concrete. Un esempio commovente arriva dal Focolare di Parma, che ha camminato 5 km dal Ponterecchio al Santuario di Fontanellato. Mentre giovani di Napoli hanno percorso 25 km fino al Santuario della Beata Vergine Maria di Pompei e gli amici di Amalfi hanno fatto trekking per 7 km nella Valle delle Ferriere. Queste storie illuminano l’entusiasmo e la determinazione dei partecipanti a fare la loro parte per un futuro migliore.

L’adesione dell’Ordine Francescano Secolare del Trentino Alto Adige, con un pellegrinaggio alla presenza del Custode di Terra Santa, aggiunge un significato profondo a questa iniziativa. E con testimonianze come quelle di Sofia in Portogallo, che ha donato 10.000 passi, e Fra Pio Maria con amici che hanno donato passi per la pace dal Monte Cuccitello a Palermo, il messaggio è chiaro: la pace è un impegno globale che unisce le persone di tutto il mondo.

E mentre i partecipanti si preparano per le prossime tappe, l’invito è aperto a tutti coloro che desiderano unirsi a questa marcia globale per la pace. Ogni passo conta, ogni gesto contribuisce a tessere il tessuto di una pace duratura.

