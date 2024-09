Stefania Proietti lancia la campagna elettorale al Caos di Terni

Stefania Proietti lancia la campagna – La candidata alla presidenza dell’Umbria, Stefania Proietti, ha presentato il suo programma elettorale al Caos di Terni, sottolineando che “le persone sono la nostra priorità”. L’incontro segna l’inizio della campagna elettorale che verrà ufficialmente avviata domenica 22 settembre al Teatro comunale Lyrick di Assisi. Da lì, Proietti prevede di raggiungere tutti i 92 comuni della regione.

Durante l’evento, Proietti ha evidenziato l’importanza di Terni come simbolo di rigenerazione urbana e industriale, ricordando il suo legame con la città per via delle sue attività accademiche e collaborazioni con aziende locali. Ha affermato: “Terni non deve restare ai margini, ma deve diventare centrale nel futuro dell’Umbria”.

Tra i temi trattati, la candidata ha messo in evidenza la sanità, la necessità di investire in un nuovo ospedale per Terni, e il ruolo dei giovani come attori fondamentali nello sviluppo della regione. Proietti ha ribadito l’importanza di un sistema sanitario pubblico che garantisca equità e dignità a tutti, con particolare attenzione alle fasce più fragili. “L’ospedale di Terni è un’eccellenza, ma è il più vecchio dell’Umbria e richiede interventi urgenti. Vogliamo un ospedale pubblico con risorse pubbliche per garantire pari diritti sanitari a tutti”, ha sottolineato.

Anche l’ambiente è stato al centro del discorso, con Proietti che ha lodato l’impegno di Terni nella raccolta differenziata e ha affermato che la città può raggiungere i livelli delle realtà nord-europee. Ha inoltre richiamato l’attenzione sulle fonti energetiche rinnovabili, sottolineando come Terni sia stata una delle prime città in Italia a investire nell’idroelettrico. “Il sole e l’acqua sono beni comuni, e le concessioni idroelettriche devono restare nella nostra regione”, ha dichiarato.

Passando alla crisi energetica, Proietti ha evidenziato le difficoltà legate ai costi energetici, in particolare per l’Ast di Terni, un’azienda storica che sta affrontando sfide significative. Tuttavia, ha indicato come la transizione alle energie rinnovabili possa rappresentare una soluzione sostenibile per il futuro della città.

Sul fronte dello sviluppo economico, Proietti ha messo l’accento sul potenziale della regione, ricordando che l’Umbria è rinomata per il suo paesaggio, la cultura e la qualità della vita. Ha poi esortato i giovani a farsi protagonisti del cambiamento, definendoli i veri costruttori del futuro.

L’incontro si è concluso con un riferimento alla Marcia della pace del 21 settembre, evento che precederà l’inizio ufficiale della campagna elettorale ad Assisi. Proietti ha ricordato l’importanza di abbattere il muro di indifferenza verso i conflitti mondiali e ha invitato i giovani a essere attivi nel cambiamento sociale e politico.

Le parole chiave per la campagna di Proietti sono state chiare: sanità, ambiente, giovani, rigenerazione urbana, energia rinnovabile, sviluppo economico, equità e partecipazione.

