Tesei a due eventi politici ad Assisi: confronto su sanità e valori

Tesei a due eventi politici – La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, è stata presente ad Assisi questo pomeriggio per partecipare a due distinti eventi politici. Inizialmente, ha preso parte alla “Festa tricolore dell’Umbria”, organizzata da Fratelli d’Italia a Santa Maria degli Angeli, dove ha discusso di questioni regionali con il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Successivamente, si è spostata all’Hotel Il Cenacolo per un incontro promosso dall’UDC, incentrato sull’impegno dei cattolici in politica.

Nel corso della prima manifestazione, la presidente Tesei e il suo omologo delle Marche, Acquaroli, hanno affrontato una serie di temi di grande rilevanza per le loro regioni. Tra gli argomenti trattati, particolare attenzione è stata riservata alla sanità, alle infrastrutture, al turismo e alla ricostruzione post-sisma. Tesei ha sottolineato i progressi compiuti nei suoi cinque anni di governo, evidenziando la collaborazione proficua tra l’Umbria e le Marche. Durante il confronto, è emersa la volontà di continuare a lavorare in sinergia per migliorare i servizi sanitari e infrastrutturali, fondamentali per lo sviluppo delle due regioni.

Uno dei punti chiave del discorso della presidente Tesei è stato il bilancio dei risultati ottenuti dalla Regione Umbria sotto la sua guida. Ha fatto riferimento agli sforzi compiuti per potenziare il sistema sanitario, migliorando le strutture e riducendo le liste d’attesa, pur mantenendo alta la qualità dei servizi. Inoltre, ha parlato dell’importanza delle infrastrutture per il collegamento tra le diverse aree dell’Umbria e per favorire il turismo, settore trainante dell’economia locale. La ricostruzione post-sisma è stata un altro argomento centrale, con Tesei che ha ricordato l’impegno del suo governo per accelerare i lavori e restituire normalità ai cittadini colpiti.

Più tardi, presso l’Hotel Il Cenacolo, Tesei ha partecipato all’incontro organizzato dall’UDC, che ha visto l’intervento dell’Onorevole Lorenzo Cesa, esponente di spicco del partito. Il dibattito si è concentrato sul ruolo dei cattolici in politica e sulla necessità di riportare al centro della scena valori come la solidarietà, la giustizia sociale e il rispetto della dignità umana. La presidente Tesei, nel suo intervento, ha espresso soddisfazione per il cammino condiviso con l’UDC, sottolineando come i valori cattolici abbiano sempre guidato la sua azione di governo.

Tesei ha dichiarato che il suo mandato è stato caratterizzato da un’attenzione particolare alla coesione sociale e al benessere delle famiglie, obiettivi che sono stati perseguiti anche grazie alla collaborazione con le altre forze politiche, compreso l’UDC. Ha ribadito come sia fondamentale mantenere un dialogo costante con tutte le forze del centrodestra per proseguire su una strada comune, improntata sui valori cristiani e sul rispetto delle esigenze dei cittadini.

In conclusione, la partecipazione della presidente Tesei ai due eventi di Assisi ha messo in luce il suo impegno su più fronti: da un lato, la gestione amministrativa della Regione Umbria, con un focus sui temi chiave per lo sviluppo regionale; dall’altro, il suo ruolo all’interno della coalizione di centrodestra, dove continua a portare avanti un’agenda basata su valori etici e sociali condivisi.