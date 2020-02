Al Teatro Lyrick la manifestazione #GiovaniLavoro 2020

S. MARIA DEGLI ANGELI – Prende il via questa mattina, al teatro Lyrick, la manifestazione #GiovaniLavoro 2020, iniziativa organizzato dalla Zona Sociale 3 dell’Umbria (Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Valfabbrica). I lavori si dividono in due sessioni distinte, la mattina è riservata a 450 studenti delle scuole superiori (Liceo Properzio, Liceo Scientifico, IIS Polo-Bonghi, Istituto Alberghiero), mentre l’accesso pomeridiano è aperto a tutta la cittadinanza. Obiettivo dell’iniziativa è offrire agli studenti delle ultime classi degli istituti scolastici della zona un’occasione per migliorare la conoscenza delle opportunità di lavoro e formative che il territorio è in grado di garantire, quindi sia le opportunità che arrivano dal mondo del lavoro e che quelle provenienti dal sistema universitario. Collaborano e partecipano alla giornata l’Arpal Umbria e più di 30 soggetti tra Università (Università degli Studi di Perugia, Università per Stranieri, UniPegaso), ITS Umbria Academy, aziende del territorio, hotel, cooperative sociali (Asad, Cassiopea, Frontiera Lavoro, Sopra il Muro), Diocesi (Progetto Policoro), agenzie per il lavoro (Umana e Randstad).