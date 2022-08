Search for: Search Button

Alla Rassegna Antichi Sapori buona cucina e musica per ballare

Torna la Rassegna degli Antichi Sapori in corso a Rivotorto fino al 21 agosto grazie all’impegno di tante persone. Dopo due anni di fermo, la Pro loco Rivotorto ripropone “con gioia la manifestazione: cucina ricca di prelibatezze, le più note orchestre per ballare, il pub per i giovani. Senza dimenticare l’attenzione alle norme anti Covid e conclude la nota dell’associazione presieduta da Luciano Angelucci con un occhio agli imprevisti: i tavoli saranno ovviamente all’aperto ma con copertura in caso di pioggia”. La Rassegna è stata inaugurata venerdì con tra l’altro il benvenuto alla pugilessa Irma Testa che ha scelto Rivotorto Assisi come base per i periodi in cui si allenerà al Centro. /F.p.