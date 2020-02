Ampliare il servizio di Pediatria, Pastorelli (Lega) al summit sulla sanità

«Mantenere il Centro Donna» «Incontro per la sanità positivo, ma c’è da lavorare. Da assisano auspico un ampliamento del servizio di pediatria e il mantenimento del Centro donna». Così Stefano Pastorelli, capogruppo della Lega in Regione, dopo aver partecipato all’incontro con i sindaci e il commissario straordinario della Usl Umbria 1, Silvio Pasqui insieme al direttore amministrativo Doriana Sarnari e al direttore sanitario Teresa Tedesco.

«E’ emersa la volontà di valorizzare un presidio che vanta un bilancio in attivo, ma denota carenze di personale e di alcuni servizi – spiega -. Il Commissario ha garantito la volontà di procedere con assunzioni di personale a tempo indeterminato e di impostare un percorso per ridurre le lunghe liste di attesa per l’endoscopia digestiva. Anestesia e chirurgia sono altri due aspetti su cui lavorare. Di concerto con l’assessore Luca Coletto, seguiremo lo sviluppo di una vicenda che interessa non solo i cittadini del territorio, ma i circa 6 milioni di turisti».