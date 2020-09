Chiama o scrivi in redazione

Assisi, tutti pronti a ricominciare i 2500 studenti: «Ma fare attenzione»

Oltre 6mila studenti di Assisi (quasi 3mila quelli delle scuole infanzia, elementari e medie) torneranno domani sui banchi di scuola. Ai tre istituti comprensivi della città sono iscritti 2586 alunni, mentre al Convitto nazionale Principe di Napoli (scuola elementare e media) 274. Ai servizi mensa e trasporto hanno fatto domanda invece rispettivamente 700 e 345 studenti.

«E’ importante – dicono il sindaco Stefania Proietti e l’assessore alle Politiche scolastiche Simone Pettirossi – riaprire le scuole per ridare ai ragazzi la possibilità di riappropriarsi dei luoghi della conoscenza, della socialità e della crescita. Ma attenzione al virus, che è ancora tra noi, visto che i dati non sono incoraggianti e dobbiamo imparare a conviverci, rispettando le regole e adottando tutte le misure indispensabili per evitare la diffusione del contagio.

Quindi agli studenti rivolgiamo l’appello ad osservare con scrupolo le norme di sicurezza sanitaria che saranno impartite dal personale scolastico – correttamente formato – su come e quando indossare la mascherina e rispettare il distanziamento».

Nel vicino Comune di Bettona saranno invece quasi 500 gli studenti che domani torneranno a scuola. «Sarà – assicura il sindaco Lamberto Marcantonini – un ritorno in classe in piena sicurezza dopo i lavori di riorganizzazione degli spazi effettuati». Massimiliano Camilletti