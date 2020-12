Compleanno “fuorilegge”: bar chiuso e maxi multe a Santa Maria degli Angeli

Un bar chiuso e multe per il titolare e gli avventori per il mancato rispetto della normativa anti-Covid-19: stavano festeggiando un compleanno nonostante la pandemia e le regole legate all’emergenza Coronavirus. È accaduto nel pomeriggio di sabato in un’attività che si trova a poche decine di metri dalla Basilica papale di Santa Maria degli Angeli. Evidentemente è stato notato qualcosa che non andava e così sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi insieme a quelli della Polizia locale.

All’interno del locale c’era un gruppo, otto amici in tutto: stavano festeggiando il compleanno di uno di loro, nonostante i divieti e le prescrizioni anticontagio previste in questa fase della lotta al Coronavirus. Così sono scattate le sanzioni previste per queste situazioni. Il locale è stato chiuso in via provvisoria per un giorno – come recita anche il cartello affisso sulla saracinesca del bar a firma della dottoressa Francesca Domenica Di Luca, dirigente del Commissariato di Assisi – mentre al titolare e agli avventori sono state elevate multe per un importo di 400 euro ciascuno. Maurizio Baglioni