Concorso per cinque vigili urbani, Polizia locale sotto organico

ASSISI – Corpo della Polizia locale sotto organico, novità in arrivo, un concorso che consentirà di aumentare di cinque unità l’organico. La questione dell’esiguo numero di agenti, 25, era emerso anche di recente, in occasione della relazione del comandante Antonio Gentili per la festa di San Sebastiano, Patrono della Polizia locale. «L’attività della polizia locale sul territorio di Assisi – aveva sottolineato Gentili – è molto impegnativa per l’importanza che riscuote nel mondo e l’attrattività di visitatori che ogni anno richiama.

L’aspetto più evidente è l’incremento dei servizi di polizia stradale, finalizzati alla sicurezza quali i controlli sul rispetto dei limiti di velocità e sulla copertura assicurativa dei veicoli circolanti, oltre ovviamente alla sicurezza pubblica con particolare attenzione alla sorveglianza di un territorio molto esteso e con un organico di appena 25 unità».

Anche perché non manca occasione, da parte dei cittadini, per richiedere una maggiore presenza degli agenti sul territorio comunale, peraltro vasto assai. Anche il vice sindaco Valter Stoppini, che la delega alla viabilità, aveva ringraziato calorosamente il corpo della polizia municipale «per l’eccezionale lavoro che quotidianamente compie nella nostra comunità: lavoro che richiederebbe il doppio dell’organico».

Ora il concorso che dovrebbe rafforzare il corpo della locale che lo scorso anno ha svolto attività di controllo del territorio con servizi di pattugliamento dalle 7 alle 24 tutti i giorni con 1.274 pattuglie, 711 servizi fissi appiedati, 1.124 servizi di vigilanza della viabilità nei pressi degli istituti scolastici. Ha gestito quasi 20.000 autobus turistici, 26.500 sono stati i veicoli controllati con dispositivi elettronici finalizzati alla verifica della copertura assicurativa e al rispetto della regolarità della revisione.

Il termine per presentare la domanda per partecipare al concorso scade il 7 febbraio, alle ore 13; è per titoli ed esami, con eventuale preselezione, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 5 posti di agente di polizia locale uno dei quali riservato a favore dei volontari delle forze armate o degli ufficiali di complemento.

In caso di un numero di domande superiore a 60 l’amministrazione si riserva di sottoporre i candidati a una prova preselettiva consistente nella risoluzione, in un tempo predeterminato, di una serie di quesiti a risposta multipla basati sulle materie oggetto della prova scritta.