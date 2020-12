Fototrappola ritrae il furbetto dei rifiuti, è anche evasore della Tari

Fototrappola della Polizia locale in azione contro l’abbandono senza scrupoli di rifiuti, individuato l’autore che dovrà pagare una sanzione di 250 euro; è risultato anche evasore della Tari, la tassa sui rifiuti in quanto non ha mai fatto iscrizione all’ufficio tributi. E’ il frutto dell’azione di controllo sui casi di persone che abbandonano immondizia lungo le strade. Da qualche tempo, di solito di mattina, di buon ora, nella zona di via Cristoforo Cecci a Santa Maria degli Angeli, venivano lasciati sacchi di rifiuti non differenziati in prossimità di un incrocio. Su disposizione del comandante Antonio Gentili, la Polizia locale ha intensificato i controlli e mediante le immagini registrate ha individuato il furbetto.