La Rocca Maggiore di Assisi illuminata dalle fiaccole

ASSISI – Rocca Maggiore illuminata stasera dalle fiaccole e una croce formata da 140 lampade collocata sulla piazza inferiore di San Francesco; quest’ultima visibile sino a sabato, anche tramite webcam. Sono queste le due iniziative promosse dall’amministrazione comunale di Assisi, in accordo con la Diocesi e le Famiglie Francescane, per quelli che vogliono essere momenti particolari, simbolici, in questa Pasqua decisamente particolare, segnata da una pandemia senza precedenti che ha mietuto vittime e dolore, da un virus che costringe tutti a stare a casa e quindi tutte le celebrazioni pasquali – oggi ci sarebbe stata la processione del Cristo Morto – si svolgono a porte chiuse, senza la partecipazione dei fedeli, come tradizionalmente avviene. Le fiaccole che illumineranno la Rocca maggiore saranno fornite dalle Parti e dall’Ente Calendimaggio e saranno installate e accese grazie all’aiuto e con la supervisione dei vigili del fuoco. Un modo per tentare di vivere una Pasqua che, pur non essendo come quella degli altri anni, si tenta comunque di vivere il più serenamente possibil, sempre con il pensiero rivolto alle vittime e a chi lotta in prima linea.