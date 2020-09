Chiama o scrivi in redazione

La Rocchicciola sta cadendo a pezzi, lo denuncia Mignani

ASSISI – «La Rocchicciola è miseramente chiusa e in uno stato di pessima conservazione». A denunciarlo è Francesco Mignani, cittadino con un passato da amministratore pubblico, che aggiunge: «È difficile comprendere come una delle meraviglie del nostro territorio, che potrebbe costituire una delle peculiarità attrattive della città, non sia di libero accesso ai cittadini ed ai turisti».

La Rocchicciola è conosciuta anche col nome di Cassero di Sant’Antonio, dal nome alla confraternita di Sant’Antonio e San Giacomo che si trova presso la porta dei Cappuccini sotto la rocca stessa. Sorge sull’altura a destra della Rocca Maggiore alla quale, un tempo, era collegata da mura percorribili. Rispetto alla Rocca Maggiore, è però di epoca più recente.

«Chiedo all’amministrazione comunale – conclude Mignani – se ci si renda conto che tale stato di abbandono possa dare luogo ad atti di vandalismo, di degrado e di sporcizia. Non voglio assolutamente rassegnarmi all’idea che la Rocchicciola, come altre realtà di interesse storico e culturale, vengano abbandonate e non restituite alla fruibilità dei cittadini e dei turisti».